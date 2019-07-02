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"جامعة نورة" ترعى المشاركة الأولى للمملكة بمسابقة مايكروسوفت الدولية

تعزيزاً لدور الجامعة في نشر ثقافة التعليم الرقمي

ترعى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وبالتعاون مع شركة رواد التقنية؛ مشاركة فريق مكون من ثلاثة طلاب لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقة أخصائي مايكروسوفت أوفس الدولية 2019 Microsoft Office Specialist التي تنظمها شركة Certiport العالمية في أواخر الشهر الجاري 28/ 7/ 2019م في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل الطلاب الثلاثة للمشاركة في المسابقة الدولية؛ وهم: بالمركز الأول عبدالرحمن محمد خياط من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغادة عماد الغامدي من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمركز الثاني، وبالثالث الطالبة من جامعة دار الحكمة سارة محمد خياط، وذلك نظير تقدمهم في نتائج مسابقة أولية عقدتها الجامعة ممثلة بوكالة الدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية وكلية المجتمع، وبالتعاون مع شركة رواد التقنية في الرياض، وبتنظيم من مركز اختبارات شهادات مايكروسوفت المعتمدة بكلية المجتمع، وعدد من مراكز Certiport بالمملكة.

حيث شارك فيها عدد من طلاب المملكة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 23 سنة، واشتملت شروط المسابقة على حصولهم على شهادة (MOS) في أحد البرامج التالية: • Word2016/2013• Excel2016/2013• PowerPoint2016/2013

ويأتي تنظيم مشاركة المملكة لأول مرة في هذه المسابقة الدولية تعزيزاً لدور الجامعة في نشر ثقافة التحول نحو التعليم الرقمي، ومواكبة الخطط الوطنية لرؤية 2030، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.

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"جامعة نورة" ترعى المشاركة الأولى للمملكة بمسابقة مايكروسوفت الدولية
سبق

ترعى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وبالتعاون مع شركة رواد التقنية؛ مشاركة فريق مكون من ثلاثة طلاب لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقة أخصائي مايكروسوفت أوفس الدولية 2019 Microsoft Office Specialist التي تنظمها شركة Certiport العالمية في أواخر الشهر الجاري 28/ 7/ 2019م في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل الطلاب الثلاثة للمشاركة في المسابقة الدولية؛ وهم: بالمركز الأول عبدالرحمن محمد خياط من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغادة عماد الغامدي من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمركز الثاني، وبالثالث الطالبة من جامعة دار الحكمة سارة محمد خياط، وذلك نظير تقدمهم في نتائج مسابقة أولية عقدتها الجامعة ممثلة بوكالة الدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية وكلية المجتمع، وبالتعاون مع شركة رواد التقنية في الرياض، وبتنظيم من مركز اختبارات شهادات مايكروسوفت المعتمدة بكلية المجتمع، وعدد من مراكز Certiport بالمملكة.

حيث شارك فيها عدد من طلاب المملكة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 23 سنة، واشتملت شروط المسابقة على حصولهم على شهادة (MOS) في أحد البرامج التالية: • Word2016/2013• Excel2016/2013• PowerPoint2016/2013

ويأتي تنظيم مشاركة المملكة لأول مرة في هذه المسابقة الدولية تعزيزاً لدور الجامعة في نشر ثقافة التحول نحو التعليم الرقمي، ومواكبة الخطط الوطنية لرؤية 2030، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
08:17 PM

"جامعة نورة" ترعى المشاركة الأولى للمملكة بمسابقة مايكروسوفت الدولية

تعزيزاً لدور الجامعة في نشر ثقافة التعليم الرقمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترعى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وبالتعاون مع شركة رواد التقنية؛ مشاركة فريق مكون من ثلاثة طلاب لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقة أخصائي مايكروسوفت أوفس الدولية 2019 Microsoft Office Specialist التي تنظمها شركة Certiport العالمية في أواخر الشهر الجاري 28/ 7/ 2019م في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل الطلاب الثلاثة للمشاركة في المسابقة الدولية؛ وهم: بالمركز الأول عبدالرحمن محمد خياط من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغادة عماد الغامدي من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمركز الثاني، وبالثالث الطالبة من جامعة دار الحكمة سارة محمد خياط، وذلك نظير تقدمهم في نتائج مسابقة أولية عقدتها الجامعة ممثلة بوكالة الدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية وكلية المجتمع، وبالتعاون مع شركة رواد التقنية في الرياض، وبتنظيم من مركز اختبارات شهادات مايكروسوفت المعتمدة بكلية المجتمع، وعدد من مراكز Certiport بالمملكة.

حيث شارك فيها عدد من طلاب المملكة ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و 23 سنة، واشتملت شروط المسابقة على حصولهم على شهادة (MOS) في أحد البرامج التالية: • Word2016/2013• Excel2016/2013• PowerPoint2016/2013

ويأتي تنظيم مشاركة المملكة لأول مرة في هذه المسابقة الدولية تعزيزاً لدور الجامعة في نشر ثقافة التحول نحو التعليم الرقمي، ومواكبة الخطط الوطنية لرؤية 2030، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.

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