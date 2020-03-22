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"التخصصات الصحية" تطلق مبادرة الاتصال المرئي للأنشطة الأكاديمية.. مجانًا

لدعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بُعد لبرامج الدراسات العليا

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي مجانًا لدعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بُعد لبرامج الدراسات العليا الصحية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوجُّه يأتي للتسهيل على المتدربين، وأيضًا ضمان عدم تأثرهم من الإجراءات المتّخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://bit.ly/2UrStfx.

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، قد اتخذت إجراءات وقائية؛ منها إيقاف الاختبارات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة؛ اتباعًا للإجراءات الصحية، فيما قدّمت خدمة لممارسيها من خلال التواصل الهاتفي والإلكتروني لإنجاز تعاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم في الهيئة في ظلّ هذه الظروف.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصات الصحية" تطلق مبادرة الاتصال المرئي للأنشطة الأكاديمية.. مجانًا
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي مجانًا لدعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بُعد لبرامج الدراسات العليا الصحية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوجُّه يأتي للتسهيل على المتدربين، وأيضًا ضمان عدم تأثرهم من الإجراءات المتّخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://bit.ly/2UrStfx.

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، قد اتخذت إجراءات وقائية؛ منها إيقاف الاختبارات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة؛ اتباعًا للإجراءات الصحية، فيما قدّمت خدمة لممارسيها من خلال التواصل الهاتفي والإلكتروني لإنجاز تعاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم في الهيئة في ظلّ هذه الظروف.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
05:31 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:03 PM

"التخصصات الصحية" تطلق مبادرة الاتصال المرئي للأنشطة الأكاديمية.. مجانًا

لدعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بُعد لبرامج الدراسات العليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي مجانًا لدعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بُعد لبرامج الدراسات العليا الصحية.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوجُّه يأتي للتسهيل على المتدربين، وأيضًا ضمان عدم تأثرهم من الإجراءات المتّخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://bit.ly/2UrStfx.

يذكر أن الهيئة السعودية للتخصّصات الصحية، قد اتخذت إجراءات وقائية؛ منها إيقاف الاختبارات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة؛ اتباعًا للإجراءات الصحية، فيما قدّمت خدمة لممارسيها من خلال التواصل الهاتفي والإلكتروني لإنجاز تعاملاتهم وتسهيل إجراءاتهم في الهيئة في ظلّ هذه الظروف.

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