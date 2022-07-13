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"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق "الحوثي" صواريخ وطائرات مفخخة باتجاه المملكة

أكدت وقوف المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه لمواجهة هذا الإرهاب الخطير

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة جهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمّل الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.

منظمة التعاون الإسلامي جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق "الحوثي" صواريخ وطائرات مفخخة باتجاه المملكة
سبق

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة جهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمّل الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
11:06 AM

"التعاون الإسلامي" تدين إطلاق "الحوثي" صواريخ وطائرات مفخخة باتجاه المملكة

أكدت وقوف المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه لمواجهة هذا الإرهاب الخطير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، من اعتراضها وتدميرها.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، دعم المنظمة جهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكداً وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.

وحمّل الأمين العام، ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية داخل اليمن ودول الجوار.

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