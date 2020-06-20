أعلنت وزارة الشؤون البلدية أنه وابتداءً من يوم غدٍ الأحد ٢١ يونيو سيتم السماح بعودة نشاط محلاتالحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية..
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أكدت استمرار تعليق العمرة والزيارة وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية
"الداخلية" تعلن صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح الغد
"الشؤون البلدية": عودة نشاط صوالين الحلاقة والتجميل.. غداً
أعلنت وزارة الشؤون البلدية أنه وابتداءً من يوم غدٍ الأحد ٢١ يونيو سيتم السماح بعودة نشاط محلاتالحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية..
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"الشؤون البلدية": عودة نشاط صوالين الحلاقة والتجميل.. غداًعبدالله البرقاوي سبق 2020-06-20
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
04:25 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
04:49 PM
"الشؤون البلدية": عودة نشاط صوالين الحلاقة والتجميل.. غداً
أعلنت وزارة الشؤون البلدية أنه وابتداءً من يوم غدٍ الأحد ٢١ يونيو سيتم السماح بعودة نشاط محلاتالحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية..
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