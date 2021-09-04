شرطة المدينة تطيح بمواطن تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى فرع النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحرش شخص بالنساء في أحد المرافق العامة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وقال المتحدث: تم توقيفه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى فرع النيابة العامة.