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"الهلال" يشكر ولي العهد.. ويؤكد: سنخصص الطائرات لأعضاء "القوة الزرقاء"

قدمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بعد توجيهه بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي إلى اليابان؛ لمساندة نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستقام على ملعب سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

وثمّنت إدارة النادي هذا الدعم من ولي العهد لممثل الوطن في هذا المحفل الخارجي؛ وذلك امتداداً لدعمه المستمر لقطاع الرياضة.

وقررت إدارة النادي تخصيص الطائرات لأعضاء القوة الزرقاء المسجلة بياناتهم لدى إدارة النادي، والذين أسهموا بعد توفيق الله في وصول الهلال إلى المباراة النهائية.

الهلال الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يشكر ولي العهد.. ويؤكد: سنخصص الطائرات لأعضاء "القوة الزرقاء"
سبق

قدمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بعد توجيهه بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي إلى اليابان؛ لمساندة نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستقام على ملعب سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

وثمّنت إدارة النادي هذا الدعم من ولي العهد لممثل الوطن في هذا المحفل الخارجي؛ وذلك امتداداً لدعمه المستمر لقطاع الرياضة.

وقررت إدارة النادي تخصيص الطائرات لأعضاء القوة الزرقاء المسجلة بياناتهم لدى إدارة النادي، والذين أسهموا بعد توفيق الله في وصول الهلال إلى المباراة النهائية.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
07:06 PM

"الهلال" يشكر ولي العهد.. ويؤكد: سنخصص الطائرات لأعضاء "القوة الزرقاء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل شكرها لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بعد توجيهه بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي إلى اليابان؛ لمساندة نادي الهلال في مباراة أوراوا الياباني، ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، التي ستقام على ملعب سايتاما يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري.

وثمّنت إدارة النادي هذا الدعم من ولي العهد لممثل الوطن في هذا المحفل الخارجي؛ وذلك امتداداً لدعمه المستمر لقطاع الرياضة.

وقررت إدارة النادي تخصيص الطائرات لأعضاء القوة الزرقاء المسجلة بياناتهم لدى إدارة النادي، والذين أسهموا بعد توفيق الله في وصول الهلال إلى المباراة النهائية.

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