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10 جهات حكومية تناقش الخطة التكاملية للتفويج خلال حج 1441هـ

لاجتماع ركز على معالجة التحديات والصعوبات المرصودة العام الماضي

استضافت وزارة الحج والعمرة، أمس، الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك للإشراف على منظومة التفويج، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الأمنية والجهات المشاركة في منظومة الحج.

جاء ذلك بهدف مناقشة نتائج موسم حج 1440هـ ومعالجة أهم التحديات والصعوبات التي تمرصدها خلال موسم حج العام الماضي.

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، أهمية تكاتف الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير نسكهم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا أهمية توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية وبذل كل ما يلزم للعمل والتنسيق بفعالية تامة مع كل القطاعات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.


واستعرض فريق العمل المشترك الخطة التكاملية التفصيلية لمنظومة التفويج لموسم حج 1441هـ، والتقنيات الحديثة المساهمة في توسيع دائرة التواصل والتعاون مع الجهات المعنية، وتطوير منصات تفاعلية؛ لتبادل الآراء والأفكار التي تهدف إلى إنجاح خطط الحج لاسيما المتعلقة بمنظومة التفويج.

وشارك في الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك كل من وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام وإدارة الحشود والدفاع المدني وأمن المنشآت وقوات الطوارئ الخاصة وأمن الحرم المكي والإدارة العامة للمرور، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير مكة المكرمة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل.

وزارة الحج والعمرة فريق العمل المشترك منظومة التفويج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 جهات حكومية تناقش الخطة التكاملية للتفويج خلال حج 1441هـ
سبق

استضافت وزارة الحج والعمرة، أمس، الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك للإشراف على منظومة التفويج، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الأمنية والجهات المشاركة في منظومة الحج.

جاء ذلك بهدف مناقشة نتائج موسم حج 1440هـ ومعالجة أهم التحديات والصعوبات التي تمرصدها خلال موسم حج العام الماضي.

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، أهمية تكاتف الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير نسكهم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا أهمية توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية وبذل كل ما يلزم للعمل والتنسيق بفعالية تامة مع كل القطاعات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.


واستعرض فريق العمل المشترك الخطة التكاملية التفصيلية لمنظومة التفويج لموسم حج 1441هـ، والتقنيات الحديثة المساهمة في توسيع دائرة التواصل والتعاون مع الجهات المعنية، وتطوير منصات تفاعلية؛ لتبادل الآراء والأفكار التي تهدف إلى إنجاح خطط الحج لاسيما المتعلقة بمنظومة التفويج.

وشارك في الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك كل من وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام وإدارة الحشود والدفاع المدني وأمن المنشآت وقوات الطوارئ الخاصة وأمن الحرم المكي والإدارة العامة للمرور، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير مكة المكرمة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
02:57 PM

10 جهات حكومية تناقش الخطة التكاملية للتفويج خلال حج 1441هـ

لاجتماع ركز على معالجة التحديات والصعوبات المرصودة العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استضافت وزارة الحج والعمرة، أمس، الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك للإشراف على منظومة التفويج، بحضور ممثلي عدد من القطاعات الأمنية والجهات المشاركة في منظومة الحج.

جاء ذلك بهدف مناقشة نتائج موسم حج 1440هـ ومعالجة أهم التحديات والصعوبات التي تمرصدها خلال موسم حج العام الماضي.

وأكد المشاركون في الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، أهمية تكاتف الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل وتيسير نسكهم؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائمًا أهمية توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية وبذل كل ما يلزم للعمل والتنسيق بفعالية تامة مع كل القطاعات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.


واستعرض فريق العمل المشترك الخطة التكاملية التفصيلية لمنظومة التفويج لموسم حج 1441هـ، والتقنيات الحديثة المساهمة في توسيع دائرة التواصل والتعاون مع الجهات المعنية، وتطوير منصات تفاعلية؛ لتبادل الآراء والأفكار التي تهدف إلى إنجاح خطط الحج لاسيما المتعلقة بمنظومة التفويج.

وشارك في الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك كل من وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام وإدارة الحشود والدفاع المدني وأمن المنشآت وقوات الطوارئ الخاصة وأمن الحرم المكي والإدارة العامة للمرور، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير مكة المكرمة والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وأمانة العاصمة المقدسة ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ومؤسسات الطوافة والمجلس التنسيقي لحجاج الداخل.

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