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"توكلنا" يتيح حجز لقاح ‎"كورونا" عبر التطبيق

للتسهيل على طالبي التطعيم للحصول على الخدمة

أتاح تطبيق "توكلنا" خدمة حجز لقاح كورونا في خطوة للتسهيل على طالبي اللقاح بالحصول على الخدمة وحجز الموعد عبر التطبيق؛ بالتوجه إلى أيقونة الخدمات ثم اختيار أيقونة " لقاح كورونا".

وأتاح التطبيق تحديد المستفيد سواء المستخدم للتطبيق أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، إلى جانب اختيار مركز التطعيم والوقت.

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"توكلنا" يتيح حجز لقاح ‎"كورونا" عبر التطبيق
سبق

أتاح تطبيق "توكلنا" خدمة حجز لقاح كورونا في خطوة للتسهيل على طالبي اللقاح بالحصول على الخدمة وحجز الموعد عبر التطبيق؛ بالتوجه إلى أيقونة الخدمات ثم اختيار أيقونة " لقاح كورونا".

وأتاح التطبيق تحديد المستفيد سواء المستخدم للتطبيق أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، إلى جانب اختيار مركز التطعيم والوقت.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
01:16 PM

"توكلنا" يتيح حجز لقاح ‎"كورونا" عبر التطبيق

للتسهيل على طالبي التطعيم للحصول على الخدمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
275

أتاح تطبيق "توكلنا" خدمة حجز لقاح كورونا في خطوة للتسهيل على طالبي اللقاح بالحصول على الخدمة وحجز الموعد عبر التطبيق؛ بالتوجه إلى أيقونة الخدمات ثم اختيار أيقونة " لقاح كورونا".

وأتاح التطبيق تحديد المستفيد سواء المستخدم للتطبيق أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، إلى جانب اختيار مركز التطعيم والوقت.

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