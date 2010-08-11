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الملك مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن

قال: نبتهل إلى العلي القدير أن يجعل حج إخواننا مبروراً وأن يتقبل منهم

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه في تويتر صباح اليوم: نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجاً مبروراً، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

وأضاف حفظه الله: وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير.

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الملك مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن
سبق

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه في تويتر صباح اليوم: نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجاً مبروراً، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

وأضاف حفظه الله: وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
08:17 AM

الملك مغرداً: نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن

قال: نبتهل إلى العلي القدير أن يجعل حج إخواننا مبروراً وأن يتقبل منهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,580

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عبر حسابه في تويتر صباح اليوم: نبتهل إلى العلي القدير، أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجاً مبروراً، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم.

وأضاف حفظه الله: وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعباً لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام. وكل عام وأنتم بخير.

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