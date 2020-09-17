متدربو "سرب" يرفعون التهنئة إلى خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني الـ 90

مؤكدين فخرهم بالانتماء إلى وطننا الغالي

رفع متدربو المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" أسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله، بمناسبة احتفال الوطن بذكرى يومه الـ 90.

وبهذه المناسبة أعرب المتدرب راكان منصور الشمري من دارسي تخصص قائد قطار ركاب/معادن للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، نيابة عن زملائه المتدربين عن فخره واعتزازه برفع التهنئة إلى الوالد القائد سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا فخره بالانتماء إلى وطننا الغالي، ومشيدًا بما يلقاه طلاب المعهد من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، تكللت العام الماضي بزيارة سمو ولي العهد لمقر معهد سرب في بريدة وإتاحة الفرصة للمتدربين للإنصات لكلمات وتوجيهات سموه المحفزة والدافعة لأصدق أوجه العطاء والبذل.

من جانبه، أكد المتدرب عمر بن فهد بن نافع الملتحق بتخصص الاتصالات والإشارات والتحكم للعمل لصالح شركة تاليس السعودية أن ذكرى اليوم الوطني غالية على نفسه ونفوس زملائه جميعاً، إذ يتجدد فيها فخر الجميع بالوحدة والتلاحم، مشيرًا إلى معايشة الجميع لهذا التلاحم عبر ما يراه من احتضان المعهد لمتدربين من كافة مناطق المملكة، ولا غاية لهم جميعًا إلا خدمة الوطن عبر التفاني في الدراسة والتأهيل المتخصص الذي يتيحه "سرب"، ثم استدامة خدمة الوطن من خلال العمل في مشاريع الخطوط الحديدية العملاقة في وطننا الشامخ.

إلى ذلك، بين المتدرب طراد القرشي الذي تخصص في الاتصالات والإشارات والتحكم ليلتحق بالعمل مستقبلا مع شركة سيمنس السعودية - مترو الرياض، أن جميع زملائه المتدربين فخورون بما يكفله الوطن لهم من تدريب نوعي عالي الكفاءة والوجودة عبر معهد "سرب"، مبينًا أنه حتى في طل الجائحة، وفر المعهد لهم التدريب عن بعد بكفاءة وتميز كبيرين، لينهل المتدرب من هذا المعين النابض بالمعرفة، وليتمكن بإذن الله من خدمة الوطن مستقبلاً عند التحاقه بالعمل في صناعة الخطوط الحديدية السعودية التي شملت العديد من مدن المملكة.