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"الفيصل": التشكيك في الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج أغراضه سياسية

كشف عن مشروع تحويل مكة لإحدى المدن الذكية في العالم

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن توجه المملكة العربية السعودية الكامل أن تجعل من مكة ومن المشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم.

وقال في لقاء خاص على قناة "الإخبارية اليوم": "نريد أن تستخدم فيها جميع وسائل التقنية؛ لتكون من المدن الذكية العالمية، وهذا هو المشروع الذي يدرس الآن، والذي يبدأ إن شاء الله تنفيذه من بعد حج هذا العام".

وأضاف: "قلت للمسؤولين عن خدمة الحجيج ما نريده منكم هذا العام شيئاً واحداً فقط، هو أن تبتسموا في وجه الحاج، هذا ما أريده منكم في هذا العام نبتسم في وجه الحاج!".

وتابع: "نبدأ بهذه الابتسامة، إذا استطعنا أن نبتسم في وجه الحاج منذ وصوله هذه البلاد إلى مغادرته، نكون نجحنا في أول لقاء وأول عمل"، مشيرًا في هذا الصدد إلى الصور الإيجابية والمشرفة التي قدمها رجال الأمن في تعاملهم الإنساني مع الحجيج، فمنهم من خلع حذاءه ليعطيه لأحد الحجاج، ويحملون الأطفال وكبار السن على ظهورهم، بل إن بعضهم كان يفعل ذلك وهو يبكي أولاً متأثرًا بحالة الحاج المريض وكبير السن، ويبكي كذلك لأنه توصل إلى هذا المستوى الإنساني في خدمة الحاج والمعتمر.

ورد الفيصل، على من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة بأن لديه أغراضًا سياسية بحتة، للإضرار بسمعة المملكة، مضيفاً: "لكنه يعلم علم اليقين ماذا تقدم السعودية في كل موسم حج، وأن كل من جاء يبحث عن أي تقصير لجهود المملكة لا يعود إلا بالثناء والشكر لنا على ما نقدمه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل": التشكيك في الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج أغراضه سياسية
سبق

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن توجه المملكة العربية السعودية الكامل أن تجعل من مكة ومن المشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم.

وقال في لقاء خاص على قناة "الإخبارية اليوم": "نريد أن تستخدم فيها جميع وسائل التقنية؛ لتكون من المدن الذكية العالمية، وهذا هو المشروع الذي يدرس الآن، والذي يبدأ إن شاء الله تنفيذه من بعد حج هذا العام".

وأضاف: "قلت للمسؤولين عن خدمة الحجيج ما نريده منكم هذا العام شيئاً واحداً فقط، هو أن تبتسموا في وجه الحاج، هذا ما أريده منكم في هذا العام نبتسم في وجه الحاج!".

وتابع: "نبدأ بهذه الابتسامة، إذا استطعنا أن نبتسم في وجه الحاج منذ وصوله هذه البلاد إلى مغادرته، نكون نجحنا في أول لقاء وأول عمل"، مشيرًا في هذا الصدد إلى الصور الإيجابية والمشرفة التي قدمها رجال الأمن في تعاملهم الإنساني مع الحجيج، فمنهم من خلع حذاءه ليعطيه لأحد الحجاج، ويحملون الأطفال وكبار السن على ظهورهم، بل إن بعضهم كان يفعل ذلك وهو يبكي أولاً متأثرًا بحالة الحاج المريض وكبير السن، ويبكي كذلك لأنه توصل إلى هذا المستوى الإنساني في خدمة الحاج والمعتمر.

ورد الفيصل، على من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة بأن لديه أغراضًا سياسية بحتة، للإضرار بسمعة المملكة، مضيفاً: "لكنه يعلم علم اليقين ماذا تقدم السعودية في كل موسم حج، وأن كل من جاء يبحث عن أي تقصير لجهود المملكة لا يعود إلا بالثناء والشكر لنا على ما نقدمه".

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
07:39 PM

"الفيصل": التشكيك في الخدمات التي تقدمها المملكة للحجاج أغراضه سياسية

كشف عن مشروع تحويل مكة لإحدى المدن الذكية في العالم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أن توجه المملكة العربية السعودية الكامل أن تجعل من مكة ومن المشاعر المقدسة مشروعًا عصريًّا ومستقبليًّا للمدينة الحضارية للعالم.

وقال في لقاء خاص على قناة "الإخبارية اليوم": "نريد أن تستخدم فيها جميع وسائل التقنية؛ لتكون من المدن الذكية العالمية، وهذا هو المشروع الذي يدرس الآن، والذي يبدأ إن شاء الله تنفيذه من بعد حج هذا العام".

وأضاف: "قلت للمسؤولين عن خدمة الحجيج ما نريده منكم هذا العام شيئاً واحداً فقط، هو أن تبتسموا في وجه الحاج، هذا ما أريده منكم في هذا العام نبتسم في وجه الحاج!".

وتابع: "نبدأ بهذه الابتسامة، إذا استطعنا أن نبتسم في وجه الحاج منذ وصوله هذه البلاد إلى مغادرته، نكون نجحنا في أول لقاء وأول عمل"، مشيرًا في هذا الصدد إلى الصور الإيجابية والمشرفة التي قدمها رجال الأمن في تعاملهم الإنساني مع الحجيج، فمنهم من خلع حذاءه ليعطيه لأحد الحجاج، ويحملون الأطفال وكبار السن على ظهورهم، بل إن بعضهم كان يفعل ذلك وهو يبكي أولاً متأثرًا بحالة الحاج المريض وكبير السن، ويبكي كذلك لأنه توصل إلى هذا المستوى الإنساني في خدمة الحاج والمعتمر.

ورد الفيصل، على من يشكك في الخدمات التي تقدمها المملكة بأن لديه أغراضًا سياسية بحتة، للإضرار بسمعة المملكة، مضيفاً: "لكنه يعلم علم اليقين ماذا تقدم السعودية في كل موسم حج، وأن كل من جاء يبحث عن أي تقصير لجهود المملكة لا يعود إلا بالثناء والشكر لنا على ما نقدمه".

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