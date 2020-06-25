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"سابر" وأثرها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في محاضرة.. السبت

تنظمها هيئة المواصفات بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت المتناهية الصغر

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محاضرة توعوية عن بُعد بعنوان: منصة سابر وأثرها على المنشآت المتوسطة والصغيرة وذلك يوم السبت المقبل خلال الفترة من الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وأوضحت الهيئة أن المحاضرة تأتي في إطار جهودها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسط في زيادة الوعي بأهمية تطبيق المواصفات القياسية السعودية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور تطبيق تلك المواصفات في رفع كفاءة المؤسسات والشركات، وكيفية التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الدولية، حيث تعتبر المواصفات القياسية الدولية البوابة الأساسية لمنح الثقة في جودة المنتج وتأهيله للنفاذ للأسواق العالمية.

يذكر أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهل على المستفيدين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى هيئة "المواصفات والمقاييس" حول العالم لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونيًا إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.

ودعت الهيئة الراغبين بالمشاركة في المحاضرة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني: https://bit.ly/2Z5RPa5

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سابر" وأثرها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في محاضرة.. السبت
سبق

تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محاضرة توعوية عن بُعد بعنوان: منصة سابر وأثرها على المنشآت المتوسطة والصغيرة وذلك يوم السبت المقبل خلال الفترة من الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وأوضحت الهيئة أن المحاضرة تأتي في إطار جهودها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسط في زيادة الوعي بأهمية تطبيق المواصفات القياسية السعودية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور تطبيق تلك المواصفات في رفع كفاءة المؤسسات والشركات، وكيفية التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الدولية، حيث تعتبر المواصفات القياسية الدولية البوابة الأساسية لمنح الثقة في جودة المنتج وتأهيله للنفاذ للأسواق العالمية.

يذكر أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهل على المستفيدين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى هيئة "المواصفات والمقاييس" حول العالم لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونيًا إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.

ودعت الهيئة الراغبين بالمشاركة في المحاضرة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني: https://bit.ly/2Z5RPa5

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
04:28 PM

"سابر" وأثرها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في محاضرة.. السبت

تنظمها هيئة المواصفات بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت المتناهية الصغر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محاضرة توعوية عن بُعد بعنوان: منصة سابر وأثرها على المنشآت المتوسطة والصغيرة وذلك يوم السبت المقبل خلال الفترة من الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وأوضحت الهيئة أن المحاضرة تأتي في إطار جهودها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسط في زيادة الوعي بأهمية تطبيق المواصفات القياسية السعودية لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور تطبيق تلك المواصفات في رفع كفاءة المؤسسات والشركات، وكيفية التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الدولية، حيث تعتبر المواصفات القياسية الدولية البوابة الأساسية لمنح الثقة في جودة المنتج وتأهيله للنفاذ للأسواق العالمية.

يذكر أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهل على المستفيدين الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لدى هيئة "المواصفات والمقاييس" حول العالم لفحص المنتجات وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونيًا إضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودية.

ودعت الهيئة الراغبين بالمشاركة في المحاضرة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني: https://bit.ly/2Z5RPa5

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