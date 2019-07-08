النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الليث.. لجنة تقدير أضرار السيول تُباشر أعمالها تمهيدًا لصرف التعويضات

تأتي في إطار استكمال إجراءات التقديرات السابقة وموعد الصرف قريبًا

باشرت لجنة التقدير لمتضرري سيول الليث، مهام أعمالها اليوم الاثنين بالمحافظة؛ استكمالًا لأعمال اللجنة السابقة.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المُكوّنة من المالية ووزارة الداخلية، بدأت مهام أعمالها؛ تمهيدًا لصرف التعويضات، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

وبحسب المصادر؛ فإن اللجنة التي باشرت اليوم، تأتي في إطار استكمال إجراءات تقديرات التعويضات السابقة، ومن المقرر تحديد موعد الصرف في القريب العاجل.

وكان عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم من جراء السيول التي اجتاحت عدة أحياء وقرى ومراكز محافظة الليث، قد تساءلوا عبر "سبق" في خبر تحت عنوان: "المتضررون من سيول الليث يطالبون بصرف المساعدات المتأخرة منذ 8 شهور"، عن أسباب تأخر صرف التعويضات منذ ثمانية أشهر.

وأبدى المتضررون حينها، تذمرهم الشديد من تأخر صرف المساعدات طيلة ثمانية أشهر مضت؛ مطالبين الجهات المختصة بضرورة صرفها على وجه السرعة.

وكانت لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، في منتصف شهر ربيع الأول الماضي من العام الجاري، قد قامت بحصر أكثر من 100 منزل متضرر بالمحافظة؛ فيما تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الليث.. لجنة تقدير أضرار السيول تُباشر أعمالها تمهيدًا لصرف التعويضات
سبق

باشرت لجنة التقدير لمتضرري سيول الليث، مهام أعمالها اليوم الاثنين بالمحافظة؛ استكمالًا لأعمال اللجنة السابقة.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المُكوّنة من المالية ووزارة الداخلية، بدأت مهام أعمالها؛ تمهيدًا لصرف التعويضات، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

وبحسب المصادر؛ فإن اللجنة التي باشرت اليوم، تأتي في إطار استكمال إجراءات تقديرات التعويضات السابقة، ومن المقرر تحديد موعد الصرف في القريب العاجل.

وكان عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم من جراء السيول التي اجتاحت عدة أحياء وقرى ومراكز محافظة الليث، قد تساءلوا عبر "سبق" في خبر تحت عنوان: "المتضررون من سيول الليث يطالبون بصرف المساعدات المتأخرة منذ 8 شهور"، عن أسباب تأخر صرف التعويضات منذ ثمانية أشهر.

وأبدى المتضررون حينها، تذمرهم الشديد من تأخر صرف المساعدات طيلة ثمانية أشهر مضت؛ مطالبين الجهات المختصة بضرورة صرفها على وجه السرعة.

وكانت لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، في منتصف شهر ربيع الأول الماضي من العام الجاري، قد قامت بحصر أكثر من 100 منزل متضرر بالمحافظة؛ فيما تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
01:53 PM

الليث.. لجنة تقدير أضرار السيول تُباشر أعمالها تمهيدًا لصرف التعويضات

تأتي في إطار استكمال إجراءات التقديرات السابقة وموعد الصرف قريبًا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
3,238

باشرت لجنة التقدير لمتضرري سيول الليث، مهام أعمالها اليوم الاثنين بالمحافظة؛ استكمالًا لأعمال اللجنة السابقة.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المُكوّنة من المالية ووزارة الداخلية، بدأت مهام أعمالها؛ تمهيدًا لصرف التعويضات، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

وبحسب المصادر؛ فإن اللجنة التي باشرت اليوم، تأتي في إطار استكمال إجراءات تقديرات التعويضات السابقة، ومن المقرر تحديد موعد الصرف في القريب العاجل.

وكان عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم من جراء السيول التي اجتاحت عدة أحياء وقرى ومراكز محافظة الليث، قد تساءلوا عبر "سبق" في خبر تحت عنوان: "المتضررون من سيول الليث يطالبون بصرف المساعدات المتأخرة منذ 8 شهور"، عن أسباب تأخر صرف التعويضات منذ ثمانية أشهر.

وأبدى المتضررون حينها، تذمرهم الشديد من تأخر صرف المساعدات طيلة ثمانية أشهر مضت؛ مطالبين الجهات المختصة بضرورة صرفها على وجه السرعة.

وكانت لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، في منتصف شهر ربيع الأول الماضي من العام الجاري، قد قامت بحصر أكثر من 100 منزل متضرر بالمحافظة؛ فيما تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,576
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,889
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,555

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة