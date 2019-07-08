الليث.. لجنة تقدير أضرار السيول تُباشر أعمالها تمهيدًا لصرف التعويضات

تأتي في إطار استكمال إجراءات التقديرات السابقة وموعد الصرف قريبًا

باشرت لجنة التقدير لمتضرري سيول الليث، مهام أعمالها اليوم الاثنين بالمحافظة؛ استكمالًا لأعمال اللجنة السابقة.

وعلمت "سبق" أن اللجنة المُكوّنة من المالية ووزارة الداخلية، بدأت مهام أعمالها؛ تمهيدًا لصرف التعويضات، التي لم يتم تحديد موعدها بعد.

وبحسب المصادر؛ فإن اللجنة التي باشرت اليوم، تأتي في إطار استكمال إجراءات تقديرات التعويضات السابقة، ومن المقرر تحديد موعد الصرف في القريب العاجل.

وكان عدد من المواطنين الذين تضررت منازلهم من جراء السيول التي اجتاحت عدة أحياء وقرى ومراكز محافظة الليث، قد تساءلوا عبر "سبق" في خبر تحت عنوان: "المتضررون من سيول الليث يطالبون بصرف المساعدات المتأخرة منذ 8 شهور"، عن أسباب تأخر صرف التعويضات منذ ثمانية أشهر.

وأبدى المتضررون حينها، تذمرهم الشديد من تأخر صرف المساعدات طيلة ثمانية أشهر مضت؛ مطالبين الجهات المختصة بضرورة صرفها على وجه السرعة.

وكانت لجنة حصر الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت محافظة الليث، في منتصف شهر ربيع الأول الماضي من العام الجاري، قد قامت بحصر أكثر من 100 منزل متضرر بالمحافظة؛ فيما تراوحت الأضرار بين منازل وسيارات ومزارع ومواشٍ.