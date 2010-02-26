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النصر يستأنف تدريباته .. و"كابانانقا" يطير لبلاده

استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله"، وبدأ التدريب باجتماع للمدرب كرونسلاف يورشيتش مع اللاعبين.

تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب وتمارين باستخدام عدد من الأجهزة تبعه تدريبات بالكرة تعتمد على التمريرات البينية القصيرة وعلى المراوغة والتسديد على مرمى صفير، واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.

ولم يشارك في التدريب اللاعب جونيور كابانانقا؛ حيث سمحت له الإدارة بالسفر لإنهاء بعض الإجراءات القانونية الخاصة به.

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النصر يستأنف تدريباته .. و"كابانانقا" يطير لبلاده
سبق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله"، وبدأ التدريب باجتماع للمدرب كرونسلاف يورشيتش مع اللاعبين.

تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب وتمارين باستخدام عدد من الأجهزة تبعه تدريبات بالكرة تعتمد على التمريرات البينية القصيرة وعلى المراوغة والتسديد على مرمى صفير، واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.

ولم يشارك في التدريب اللاعب جونيور كابانانقا؛ حيث سمحت له الإدارة بالسفر لإنهاء بعض الإجراءات القانونية الخاصة به.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:23 AM

النصر يستأنف تدريباته .. و"كابانانقا" يطير لبلاده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود "يرحمه الله"، وبدأ التدريب باجتماع للمدرب كرونسلاف يورشيتش مع اللاعبين.

تلا ذلك تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب وتمارين باستخدام عدد من الأجهزة تبعه تدريبات بالكرة تعتمد على التمريرات البينية القصيرة وعلى المراوغة والتسديد على مرمى صفير، واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.

ولم يشارك في التدريب اللاعب جونيور كابانانقا؛ حيث سمحت له الإدارة بالسفر لإنهاء بعض الإجراءات القانونية الخاصة به.

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