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خبير نفطي: اكتتاب "أرامكو" خطوة تاريخية.. هذه نقاط قوتها ومحاورها

تحدّث لـ"سبق" عن إصرار المملكة على تنفيذ "رؤية ٢٠٣٠" وتنويع الاقتصاد

اعتبر المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان، اكتتاب أرامكو خطوةً تاريخية تعكس رغبة المملكة في الاستمرار في تنفيذ رؤية ٢٠٣٠، والإصرار على تحقيق التنوع الاقتصادي، بعيدًا عن تصدير النفط الخام؛ مؤكدًا أن استعراض أرامكو اليوم أوضح الكثير من نقاط القوة لديها.
وقال "الصبان" لـ"سبق": "من نقاط القوة أرباح مرتفعة العام الماضي، تجاوزت ١١١ مليار دولار، وكفاءة إنتاجية وإدارية عالية جدًّا، وتكامل رأسي وأفقي كبير للشركة؛ فبالإضافة إلى تميزها في مجال إنتاج النفط والغاز الطبيعي؛ فقد طرقت مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح وغيرها؛ مما يجعلها أكبر مصدر للطاقة في العالم".
وأشار إلى أن "الوعد بتوزيع أرباح لا تقل عن ٧٥ مليار دولار العام القادم ٢٠٢٠، وأية أرباح إضافية، واستمرار الشركة في توسعها في الشراكات المحلية والعالمية لتعزيز القيمة المضافة وخطوة نحو التنويع الاقتصادي المطلوب".
وزاد: "وتقوم الشركة حاليًا وفي سبيل جس نبض المستثمرين المحليين والعالميين، باطلاعهم على كافة تفاصيل الاكتتاب ومعرفة مرئياتهم؛ تمهيدًا لتقرير السعر المستهدف لسهم أرامكو من جهة ونسبة الطرح المحلي المتوقعة، وأيضًا احتمالات الأسواق الدولية التي يمكن طرح بقية الـ٥٪ فيها باستثناء أسواق كل من نيويورك ولندن لظروف قوانين جاستا ونوبك لنيويورك، وفوضى خروج بريطانيا اقتصاديًّا وسياسيًّا".
وتابع: "توقيت بدء اكتتاب أرامكو حاليًا، هو مسألة مهمة تعكس محورين؛ أولهما قدراتها التي أثبتتها في الفترة الماضية من حيث سرعة عودة إنتاج النفط إلى ما كان عليه قبل الهجوم الإيراني الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية في بقيق وخريص، بالرغم من تأثير ذلك على عودة أسعار النفط إلى الانخفاض، وثانيها اكتمال دراسات الشركة لعملية الطرح الأولى؛ بما يحقق المزايا العظمى لكل من أرامكو والحكومة السعودية والمستثمرين المحتملين؛ سواءً المحليين أو الدوليين".

أرامكو أرامكو السعودية اكتتاب أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير نفطي: اكتتاب "أرامكو" خطوة تاريخية.. هذه نقاط قوتها ومحاورها
سبق

اعتبر المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان، اكتتاب أرامكو خطوةً تاريخية تعكس رغبة المملكة في الاستمرار في تنفيذ رؤية ٢٠٣٠، والإصرار على تحقيق التنوع الاقتصادي، بعيدًا عن تصدير النفط الخام؛ مؤكدًا أن استعراض أرامكو اليوم أوضح الكثير من نقاط القوة لديها.
وقال "الصبان" لـ"سبق": "من نقاط القوة أرباح مرتفعة العام الماضي، تجاوزت ١١١ مليار دولار، وكفاءة إنتاجية وإدارية عالية جدًّا، وتكامل رأسي وأفقي كبير للشركة؛ فبالإضافة إلى تميزها في مجال إنتاج النفط والغاز الطبيعي؛ فقد طرقت مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح وغيرها؛ مما يجعلها أكبر مصدر للطاقة في العالم".
وأشار إلى أن "الوعد بتوزيع أرباح لا تقل عن ٧٥ مليار دولار العام القادم ٢٠٢٠، وأية أرباح إضافية، واستمرار الشركة في توسعها في الشراكات المحلية والعالمية لتعزيز القيمة المضافة وخطوة نحو التنويع الاقتصادي المطلوب".
وزاد: "وتقوم الشركة حاليًا وفي سبيل جس نبض المستثمرين المحليين والعالميين، باطلاعهم على كافة تفاصيل الاكتتاب ومعرفة مرئياتهم؛ تمهيدًا لتقرير السعر المستهدف لسهم أرامكو من جهة ونسبة الطرح المحلي المتوقعة، وأيضًا احتمالات الأسواق الدولية التي يمكن طرح بقية الـ٥٪ فيها باستثناء أسواق كل من نيويورك ولندن لظروف قوانين جاستا ونوبك لنيويورك، وفوضى خروج بريطانيا اقتصاديًّا وسياسيًّا".
وتابع: "توقيت بدء اكتتاب أرامكو حاليًا، هو مسألة مهمة تعكس محورين؛ أولهما قدراتها التي أثبتتها في الفترة الماضية من حيث سرعة عودة إنتاج النفط إلى ما كان عليه قبل الهجوم الإيراني الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية في بقيق وخريص، بالرغم من تأثير ذلك على عودة أسعار النفط إلى الانخفاض، وثانيها اكتمال دراسات الشركة لعملية الطرح الأولى؛ بما يحقق المزايا العظمى لكل من أرامكو والحكومة السعودية والمستثمرين المحتملين؛ سواءً المحليين أو الدوليين".

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
02:04 PM

خبير نفطي: اكتتاب "أرامكو" خطوة تاريخية.. هذه نقاط قوتها ومحاورها

تحدّث لـ"سبق" عن إصرار المملكة على تنفيذ "رؤية ٢٠٣٠" وتنويع الاقتصاد

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بدر العتيبي - الرياض
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اعتبر المستشار الاقتصادي والنفطي الدولي الدكتور محمد سرور الصبان، اكتتاب أرامكو خطوةً تاريخية تعكس رغبة المملكة في الاستمرار في تنفيذ رؤية ٢٠٣٠، والإصرار على تحقيق التنوع الاقتصادي، بعيدًا عن تصدير النفط الخام؛ مؤكدًا أن استعراض أرامكو اليوم أوضح الكثير من نقاط القوة لديها.
وقال "الصبان" لـ"سبق": "من نقاط القوة أرباح مرتفعة العام الماضي، تجاوزت ١١١ مليار دولار، وكفاءة إنتاجية وإدارية عالية جدًّا، وتكامل رأسي وأفقي كبير للشركة؛ فبالإضافة إلى تميزها في مجال إنتاج النفط والغاز الطبيعي؛ فقد طرقت مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمسية والرياح وغيرها؛ مما يجعلها أكبر مصدر للطاقة في العالم".
وأشار إلى أن "الوعد بتوزيع أرباح لا تقل عن ٧٥ مليار دولار العام القادم ٢٠٢٠، وأية أرباح إضافية، واستمرار الشركة في توسعها في الشراكات المحلية والعالمية لتعزيز القيمة المضافة وخطوة نحو التنويع الاقتصادي المطلوب".
وزاد: "وتقوم الشركة حاليًا وفي سبيل جس نبض المستثمرين المحليين والعالميين، باطلاعهم على كافة تفاصيل الاكتتاب ومعرفة مرئياتهم؛ تمهيدًا لتقرير السعر المستهدف لسهم أرامكو من جهة ونسبة الطرح المحلي المتوقعة، وأيضًا احتمالات الأسواق الدولية التي يمكن طرح بقية الـ٥٪ فيها باستثناء أسواق كل من نيويورك ولندن لظروف قوانين جاستا ونوبك لنيويورك، وفوضى خروج بريطانيا اقتصاديًّا وسياسيًّا".
وتابع: "توقيت بدء اكتتاب أرامكو حاليًا، هو مسألة مهمة تعكس محورين؛ أولهما قدراتها التي أثبتتها في الفترة الماضية من حيث سرعة عودة إنتاج النفط إلى ما كان عليه قبل الهجوم الإيراني الإرهابي على منشآت أرامكو النفطية في بقيق وخريص، بالرغم من تأثير ذلك على عودة أسعار النفط إلى الانخفاض، وثانيها اكتمال دراسات الشركة لعملية الطرح الأولى؛ بما يحقق المزايا العظمى لكل من أرامكو والحكومة السعودية والمستثمرين المحتملين؛ سواءً المحليين أو الدوليين".

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