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"تراحم" تدشّن حملة التبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي

"الراجح": دعمًا لجنودنا البواسل وتعزيزًا لثقافة التبرع التطوعي

دشّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) فهد بن عبدالله الراجح، حملة التبرع بالدم بمقر الأمانة العامة للجنة بالرياض، بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وأوضح "الراجح" أن الحملة في الدرجة الأولى تهدف إلى دعم الجنود البواسل في الحد الجنوبي، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم؛ مشيرًا إلى أنه لا بد من نشر ثقافة التبرع التطوعي بالدم.

وثمّن جهود الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في إنجاح الحملة، وتعاونها مع اللجنة في هذا العمل الإنساني، الذي يعكس قيم المملكة، ومبادئها القويمة.

وتأتي هذه الحملة في نطاق المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الأمانة العامة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"؛ بما يعكس روح التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع وإدراكًا للبعد الإنساني لمثل هذه الأنشطة التي تمثل واجبًا وطنيًّا وإنسانيًّا.

تراحم حملة التبرع بالدم المرابطين بالحد الجنوبي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تراحم" تدشّن حملة التبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي
سبق

دشّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) فهد بن عبدالله الراجح، حملة التبرع بالدم بمقر الأمانة العامة للجنة بالرياض، بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وأوضح "الراجح" أن الحملة في الدرجة الأولى تهدف إلى دعم الجنود البواسل في الحد الجنوبي، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم؛ مشيرًا إلى أنه لا بد من نشر ثقافة التبرع التطوعي بالدم.

وثمّن جهود الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في إنجاح الحملة، وتعاونها مع اللجنة في هذا العمل الإنساني، الذي يعكس قيم المملكة، ومبادئها القويمة.

وتأتي هذه الحملة في نطاق المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الأمانة العامة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"؛ بما يعكس روح التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع وإدراكًا للبعد الإنساني لمثل هذه الأنشطة التي تمثل واجبًا وطنيًّا وإنسانيًّا.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
11:01 AM

"تراحم" تدشّن حملة التبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي

"الراجح": دعمًا لجنودنا البواسل وتعزيزًا لثقافة التبرع التطوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) فهد بن عبدالله الراجح، حملة التبرع بالدم بمقر الأمانة العامة للجنة بالرياض، بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وأوضح "الراجح" أن الحملة في الدرجة الأولى تهدف إلى دعم الجنود البواسل في الحد الجنوبي، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم؛ مشيرًا إلى أنه لا بد من نشر ثقافة التبرع التطوعي بالدم.

وثمّن جهود الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، في إنجاح الحملة، وتعاونها مع اللجنة في هذا العمل الإنساني، الذي يعكس قيم المملكة، ومبادئها القويمة.

وتأتي هذه الحملة في نطاق المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها الأمانة العامة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"؛ بما يعكس روح التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع وإدراكًا للبعد الإنساني لمثل هذه الأنشطة التي تمثل واجبًا وطنيًّا وإنسانيًّا.

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