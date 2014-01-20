"القويحص" يتفقد مشروع إنشاء حظائر الماشية وسوق الأعلاف الجديدة بمكة

في إطار الارتقاء بأحياء العاصمة المقدسة

تفقد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، اليوم مشروع إنشاء حظائر الماشية وسوق الأعلاف والمسلخ الآلي الواقع على طريق "مكة - الليث" الجاري تنفيذه.

وكان "القويحص" قد وجَّه قبل أيام عدة بنقل جميع حظائر المواشي في المعيصم والكعكية إلى الموقع الجديد الواقع جنوب مكة المكرمة على امتداد طريق مكة - الليث خلال شهرين. ويأتي ذلك في إطار الارتقاء بأحياء العاصمة المقدسة.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات في ذلك الجانب لدراسة الأسلوب الأمثل لاستغلال الموقعَيْن في حيَّيْ الكعكية والمعيصم بعد إخلائهما من الحظائر لإنشاء مشاريع عليهما مناسبة.

وفي هذا الصدد يودع أهالي حيَّيْ الكعكية والمعيصم بمكة المكرمة خلال أقل من شهرين حظائر المواشي إثر المطالبات التي استمرت سنوات لتخليصهم من بؤر التلوث والروائح الكريهة نتيجة تلك الحظائر التي تتوسط منازلهم السكنية.