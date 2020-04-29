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الدنمارك تعلن "السيطرة" على كورونا وتبدأ في الرفع التدريجي للقيود

رئيسة الحكومة أمام البرلمان: نجحت إستراتيجيتنا في المرحلة الصعبة

أعلنت الدنمارك تمكنها من السيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد، ما دعاها للرفع التدريجي للقيود المفروضة في مواجهة الفيروس.
وقالت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن أمام البرلمان اليوم "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الإستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة".
ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم وقاعات الرياضة وصالونات التزيين، بالإضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.
وتم رفع بعض هذه القيود حاليا، وأعيد فتح بعض المدارس وصالونات تزيين الشعر، ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.

الدنمارك فيروس كورونا الجديد

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الدنمارك تعلن "السيطرة" على كورونا وتبدأ في الرفع التدريجي للقيود
سبق

أعلنت الدنمارك تمكنها من السيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد، ما دعاها للرفع التدريجي للقيود المفروضة في مواجهة الفيروس.
وقالت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن أمام البرلمان اليوم "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الإستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة".
ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم وقاعات الرياضة وصالونات التزيين، بالإضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.
وتم رفع بعض هذه القيود حاليا، وأعيد فتح بعض المدارس وصالونات تزيين الشعر، ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
06:43 PM

الدنمارك تعلن "السيطرة" على كورونا وتبدأ في الرفع التدريجي للقيود

رئيسة الحكومة أمام البرلمان: نجحت إستراتيجيتنا في المرحلة الصعبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الدنمارك تمكنها من السيطرة على انتشار وباء كورونا المستجد، ما دعاها للرفع التدريجي للقيود المفروضة في مواجهة الفيروس.
وقالت رئيسة الحكومة ميتي فريدريكسن أمام البرلمان اليوم "العدوى تحت السيطرة ولقد نجحت الإستراتيجية الدنماركية في المرحلة الأولى الصعبة".
ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم وقاعات الرياضة وصالونات التزيين، بالإضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.
وتم رفع بعض هذه القيود حاليا، وأعيد فتح بعض المدارس وصالونات تزيين الشعر، ويفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 مايو.

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