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"الأرصاد" تنشر صور مخرجات WRF لأمطار عسير وجازان

"الهيئة" أكّدت أن الأجزاء الساحلية بالمنطقتيْن قد تتأثر بالهطولات

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صور مخرجات النموذج العددي WRF التي توضح احتمال هطول الأمطار الغزيرة على مرتفعات عسير وجازان، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات الباحة و مكة المكرّمة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أنه قد تتأثر بهذه الأمطار الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنشر صور مخرجات WRF لأمطار عسير وجازان
سبق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صور مخرجات النموذج العددي WRF التي توضح احتمال هطول الأمطار الغزيرة على مرتفعات عسير وجازان، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات الباحة و مكة المكرّمة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أنه قد تتأثر بهذه الأمطار الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
02:05 PM

"الأرصاد" تنشر صور مخرجات WRF لأمطار عسير وجازان

"الهيئة" أكّدت أن الأجزاء الساحلية بالمنطقتيْن قد تتأثر بالهطولات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صور مخرجات النموذج العددي WRF التي توضح احتمال هطول الأمطار الغزيرة على مرتفعات عسير وجازان، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات الباحة و مكة المكرّمة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أنه قد تتأثر بهذه الأمطار الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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