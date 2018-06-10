"الصحة" في تقرير "كورونا": الآلاف من الإصابات كانت بسبب تصرفات يمكن تجنبها

أعلنت اليوم عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 112288

قالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن آخر أرقام "كورونا" إنها رصدت الآلاف من الإصابات، والتي كانت بسبب تصرفات يمكن تجنبها مثل التجمعات والذهاب إلى الأماكن المزدحمة.

وقالت الوزارة: لسلامتك البس الكمامة واترك مسافة آمنة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 112288 حالة، كما تم تسجيل 1615 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي المتعافين لـ77954 حالة، كما تم تسجيل 36 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات لـ819 حالة. وكشفت الوزارة أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 33515 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة لـ1693 حالة.