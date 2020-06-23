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"الأئمة الأسترالي" يُشيد بقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا

أكد أن الهدف هو الحفاظ على مصلحة المسلمين والسيطرة على الوباء

أشاد مجلس الأئمة الأسترالي بقرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم على أهمية قرار المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الراهن والدقيق؛ بغية الحفاظ على مصلحة وصحة المسلمين والسيطرة على الوباء ومنع انتشاره واستفحاله على المستويين المحلي والعالمي.

مجلس الأئمة الأسترالي وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأئمة الأسترالي" يُشيد بقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا
سبق

أشاد مجلس الأئمة الأسترالي بقرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم على أهمية قرار المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الراهن والدقيق؛ بغية الحفاظ على مصلحة وصحة المسلمين والسيطرة على الوباء ومنع انتشاره واستفحاله على المستويين المحلي والعالمي.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
01:57 PM

"الأئمة الأسترالي" يُشيد بقرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًّا

أكد أن الهدف هو الحفاظ على مصلحة المسلمين والسيطرة على الوباء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد مجلس الأئمة الأسترالي بقرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم على أهمية قرار المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الراهن والدقيق؛ بغية الحفاظ على مصلحة وصحة المسلمين والسيطرة على الوباء ومنع انتشاره واستفحاله على المستويين المحلي والعالمي.

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