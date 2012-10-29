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الجزائر تسجل 306 إصابات جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 57332 والوفيات 1949 شخصاً

سجلت الجزائر 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 57332 حالة إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى وفاة ثمانية مصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1949 حالةً.

بالمقابل، تماثل للشفاء 184 مصاباً بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المتعافين إلى 39819 حالةً.

فيروس كورونا الجديد الجزائر

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الجزائر تسجل 306 إصابات جديدة بكورونا و8 حالات وفاة
سبق

سجلت الجزائر 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 57332 حالة إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى وفاة ثمانية مصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1949 حالةً.

بالمقابل، تماثل للشفاء 184 مصاباً بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المتعافين إلى 39819 حالةً.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
10:12 PM

الجزائر تسجل 306 إصابات جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 57332 والوفيات 1949 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الجزائر 306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 57332 حالة إصابة.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى وفاة ثمانية مصابين بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1949 حالةً.

بالمقابل، تماثل للشفاء 184 مصاباً بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المتعافين إلى 39819 حالةً.

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