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حتى 17 يونيو المقبل.. السودان تمدد إغلاق المطارات

استثنى القرار الصادر رحلات البضائع المجدولة والإضافية

مددت السلطات السودانية إغلاق جميع المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى منتصف الشهر المقبل للحد من تفشي وباء كورونا.
وقال مدير سلطة الطيران المدني السودانية إبراهيم عدلان: "إن السلطة ستمدد نشرة الطيارين التي تنتهي اليوم إلى السابع عشر من يونيو المقبل"، مضيفًا أن المطار سيظل مغلقًا أمام حركة الركاب العادية على أن يستمر في استقبال رحلات البضائع والإجلاء ورحلات الإغاثة.
وأوضح أن القرار استثنى القرار الصادر من سلطات الطيران المدني رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

السودان إغلاق المطارات

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حتى 17 يونيو المقبل.. السودان تمدد إغلاق المطارات
سبق

مددت السلطات السودانية إغلاق جميع المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى منتصف الشهر المقبل للحد من تفشي وباء كورونا.
وقال مدير سلطة الطيران المدني السودانية إبراهيم عدلان: "إن السلطة ستمدد نشرة الطيارين التي تنتهي اليوم إلى السابع عشر من يونيو المقبل"، مضيفًا أن المطار سيظل مغلقًا أمام حركة الركاب العادية على أن يستمر في استقبال رحلات البضائع والإجلاء ورحلات الإغاثة.
وأوضح أن القرار استثنى القرار الصادر من سلطات الطيران المدني رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
03:19 PM

حتى 17 يونيو المقبل.. السودان تمدد إغلاق المطارات

استثنى القرار الصادر رحلات البضائع المجدولة والإضافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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مددت السلطات السودانية إغلاق جميع المطارات أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية إلى منتصف الشهر المقبل للحد من تفشي وباء كورونا.
وقال مدير سلطة الطيران المدني السودانية إبراهيم عدلان: "إن السلطة ستمدد نشرة الطيارين التي تنتهي اليوم إلى السابع عشر من يونيو المقبل"، مضيفًا أن المطار سيظل مغلقًا أمام حركة الركاب العادية على أن يستمر في استقبال رحلات البضائع والإجلاء ورحلات الإغاثة.
وأوضح أن القرار استثنى القرار الصادر من سلطات الطيران المدني رحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.

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