تنبيه متقدم.. "الأرصاد": أمطار رعدية على ينبع حتى غد

الحالة تشمل العيص وخيبر والرايس وبدر والفقرة والأجزاء المجاورة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على محافظة ينبع.

وأضافت "الأرصاد" أن الحالة تشمل العيص وخيبر والرايس وبدر والفقرة والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تنتهي الساعة الثالثة من يوم غد الاثنين.

فيما جدد الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تحذيراته للمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بقائدي المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

وأكدت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.