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"راشد آل خليفة": "محمد بن سلمان" ذو همة عالية وطموح كبير ومحل فخر لكل الخليجيين

هنأ بالذكرى الرابعة لولاية العهد.. وأشاد بقوة العلاقات الأخوية بين البحرين والسعودية

هنأ سمو الشيخ راشد بن أحمد بن عبدالله آل خليفة أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين، سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه ولاية العهد بالمملكة راجيًا له موفور الصحة والعافية وللمملكة مزيد من التقدم والرقي.

وتفصيلاً، نوه الشيخ راشد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان في جعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية 2030 والتي تميزت بهمته وطموحه الذي يعانق السماء.

وقال في تصريح خاص لـ"سبق" إن السعودية والبحرين قلبان في جسد واحد، مبيناً أن الجميع يعتز ويفتخر بمتانة وقوة وشائج المحبة والأخوة بين القيادتين والشعبين .

وأشار " آل خليفة" إلى أن السعودية بلد خير وعطاء وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلات نوعية وتقدماً كبيراً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفضل الله ثم بحنكة وحكمة الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وبين أن ولي العهد شخصية فذة ويمتلك قوة وحضوراً لافتاً جعل من لقاءاته ومشاركاته وقراراته محط أنظار العالم، مضيفاً حق للسعوديين والخليجيين أن يفخروا ببلدهم السعودية قوة العرب والمسلمين بالعالم.

وأشاد الشيخ راشد آل خليفة بالمواقف السعودية تجاه البحرين عبر عقود من الزمان والتي تؤكد أن المصير مشترك والعلاقات أخوية وقابعة في عمق التاريخ .

وقال الشيخ راشد آل خليفة في ختام تصريحه لـ"سبق": نعتز ونفتخر بالجهود التي تبذل من قيادة المملكة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - وأخيه جلالة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لرقي ورفاهية الشعبين الشقيقين والتعاون المشترك في كافة المجالات، سائلاً الله أن يديم على المملكة والبحرين الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وأن يصرف عنهما الوباء .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"راشد آل خليفة": "محمد بن سلمان" ذو همة عالية وطموح كبير ومحل فخر لكل الخليجيين
سبق

هنأ سمو الشيخ راشد بن أحمد بن عبدالله آل خليفة أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين، سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه ولاية العهد بالمملكة راجيًا له موفور الصحة والعافية وللمملكة مزيد من التقدم والرقي.

وتفصيلاً، نوه الشيخ راشد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان في جعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية 2030 والتي تميزت بهمته وطموحه الذي يعانق السماء.

وقال في تصريح خاص لـ"سبق" إن السعودية والبحرين قلبان في جسد واحد، مبيناً أن الجميع يعتز ويفتخر بمتانة وقوة وشائج المحبة والأخوة بين القيادتين والشعبين .

وأشار " آل خليفة" إلى أن السعودية بلد خير وعطاء وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلات نوعية وتقدماً كبيراً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفضل الله ثم بحنكة وحكمة الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وبين أن ولي العهد شخصية فذة ويمتلك قوة وحضوراً لافتاً جعل من لقاءاته ومشاركاته وقراراته محط أنظار العالم، مضيفاً حق للسعوديين والخليجيين أن يفخروا ببلدهم السعودية قوة العرب والمسلمين بالعالم.

وأشاد الشيخ راشد آل خليفة بالمواقف السعودية تجاه البحرين عبر عقود من الزمان والتي تؤكد أن المصير مشترك والعلاقات أخوية وقابعة في عمق التاريخ .

وقال الشيخ راشد آل خليفة في ختام تصريحه لـ"سبق": نعتز ونفتخر بالجهود التي تبذل من قيادة المملكة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - وأخيه جلالة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لرقي ورفاهية الشعبين الشقيقين والتعاون المشترك في كافة المجالات، سائلاً الله أن يديم على المملكة والبحرين الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وأن يصرف عنهما الوباء .

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
09:05 PM
اخر تعديل
07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
11:18 PM

"راشد آل خليفة": "محمد بن سلمان" ذو همة عالية وطموح كبير ومحل فخر لكل الخليجيين

هنأ بالذكرى الرابعة لولاية العهد.. وأشاد بقوة العلاقات الأخوية بين البحرين والسعودية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
2,161

هنأ سمو الشيخ راشد بن أحمد بن عبدالله آل خليفة أحد أفراد العائلة الحاكمة بالبحرين، سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه ولاية العهد بالمملكة راجيًا له موفور الصحة والعافية وللمملكة مزيد من التقدم والرقي.

وتفصيلاً، نوه الشيخ راشد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي بذلها الأمير محمد بن سلمان في جعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة عبر رؤية 2030 والتي تميزت بهمته وطموحه الذي يعانق السماء.

وقال في تصريح خاص لـ"سبق" إن السعودية والبحرين قلبان في جسد واحد، مبيناً أن الجميع يعتز ويفتخر بمتانة وقوة وشائج المحبة والأخوة بين القيادتين والشعبين .

وأشار " آل خليفة" إلى أن السعودية بلد خير وعطاء وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلات نوعية وتقدماً كبيراً في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بفضل الله ثم بحنكة وحكمة الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وبين أن ولي العهد شخصية فذة ويمتلك قوة وحضوراً لافتاً جعل من لقاءاته ومشاركاته وقراراته محط أنظار العالم، مضيفاً حق للسعوديين والخليجيين أن يفخروا ببلدهم السعودية قوة العرب والمسلمين بالعالم.

وأشاد الشيخ راشد آل خليفة بالمواقف السعودية تجاه البحرين عبر عقود من الزمان والتي تؤكد أن المصير مشترك والعلاقات أخوية وقابعة في عمق التاريخ .

وقال الشيخ راشد آل خليفة في ختام تصريحه لـ"سبق": نعتز ونفتخر بالجهود التي تبذل من قيادة المملكة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله - وأخيه جلالة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لرقي ورفاهية الشعبين الشقيقين والتعاون المشترك في كافة المجالات، سائلاً الله أن يديم على المملكة والبحرين الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار وأن يصرف عنهما الوباء .

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