أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
وأكد التحالف، أن استهدافات مأرب دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر.
التحالف: تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة
الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
وأكد التحالف، أن استهدافات مأرب دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر.
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التحالف: تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-31
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:23 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:25 AM
التحالف: تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة
الاستهدافات دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 19 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال آخر 24 ساعة.
وأكد التحالف، أن استهدافات مأرب دمرت 11 آلية عسكرية للحوثيين وخسائر بشرية تجاوزت 100 عنصر.
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142 مليون ..
20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..
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