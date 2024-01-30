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"الأرصاد" تنبِّه بتكوُّن سُحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة بالمدينة ومحافظاتها.. وتستمر للغد

تشمل ينبع والعيص والأكحل واليتمة ومهد الذهب والحناكية والمدينة المنورة والرايس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا، يفيد بتكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تشمل ينبع والعيص والأكحل واليتمة ومهد الذهب والحناكية والمدينة المنورة والرايس. موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الواحدة من ظهر غد الأربعاء.

وفي غضون ذلك، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تحذيراتها للمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه بتكوُّن سُحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة بالمدينة ومحافظاتها.. وتستمر للغد
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا، يفيد بتكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تشمل ينبع والعيص والأكحل واليتمة ومهد الذهب والحناكية والمدينة المنورة والرايس. موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الواحدة من ظهر غد الأربعاء.

وفي غضون ذلك، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تحذيراتها للمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:30 PM

"الأرصاد" تنبِّه بتكوُّن سُحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة بالمدينة ومحافظاتها.. وتستمر للغد

تشمل ينبع والعيص والأكحل واليتمة ومهد الذهب والحناكية والمدينة المنورة والرايس

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا، يفيد بتكوُّن سُحب رعدية ممطرة، تُصحب بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت "الأرصاد" أن الحالة تشمل ينبع والعيص والأكحل واليتمة ومهد الذهب والحناكية والمدينة المنورة والرايس. موضحة أن الحالة تستمر إلى الساعة الواحدة من ظهر غد الأربعاء.

وفي غضون ذلك، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة تحذيراتها للمواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.

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