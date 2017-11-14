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أخيرًا..  وداعًا لإزعاج الأطفال في الطائرات.. هذا هو الحل

المضيفة الجوية جليسة لهم لن تكلف المسافرين تكاليف إضافية

يتسبب كثير من الأطفال في إزعاج الركاب على متن الطائرات، وربما تتحول الرحلة إلى معاناة بسبب الأطفال كثيري الصراخ أو اللعب والحركة، ولا سيما في الرحلات الجوية الطويلة.

وفي هذا الإطار كشف موقع "إير بير" عن طريقة جديدة تقدم حلًا مناسبًا لهذه المشكلة في الرحلات الجوية وهو "المضيفة الجوية جليسة أطفال" لترافق الأطفال في الرحلة بما في ذلك حمل معداتهم أو إبقائهم تحت المراقبة أو تسليتهم خلال السفر وحتى إطعامهم وحملهم أثناء النوم وتغيير حفاظاتهم إن لزم الأمر.

والمثير في الأمر أن الأسرة لن تضطر لدفع تذكرة للجليسة، حيث إنها تكون إحدى الراكبات في الأساس، بعد تسجيل اسمها وتفاصيل رحلتها في الخدمة، إلا أنها تحصل على أجر بالساعة نظير المساعدة في رعاية الطفل.

ويهدف موقع "إير بير"، إلى التوفيق بين المسافرين رفقة أطفال ممن هم في حاجة لمساعدة، والسيدات على نفس الرحلة المستعدات لتقديم العون ورعاية الصغار.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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أخيرًا..  وداعًا لإزعاج الأطفال في الطائرات.. هذا هو الحل
سبق

يتسبب كثير من الأطفال في إزعاج الركاب على متن الطائرات، وربما تتحول الرحلة إلى معاناة بسبب الأطفال كثيري الصراخ أو اللعب والحركة، ولا سيما في الرحلات الجوية الطويلة.

وفي هذا الإطار كشف موقع "إير بير" عن طريقة جديدة تقدم حلًا مناسبًا لهذه المشكلة في الرحلات الجوية وهو "المضيفة الجوية جليسة أطفال" لترافق الأطفال في الرحلة بما في ذلك حمل معداتهم أو إبقائهم تحت المراقبة أو تسليتهم خلال السفر وحتى إطعامهم وحملهم أثناء النوم وتغيير حفاظاتهم إن لزم الأمر.

والمثير في الأمر أن الأسرة لن تضطر لدفع تذكرة للجليسة، حيث إنها تكون إحدى الراكبات في الأساس، بعد تسجيل اسمها وتفاصيل رحلتها في الخدمة، إلا أنها تحصل على أجر بالساعة نظير المساعدة في رعاية الطفل.

ويهدف موقع "إير بير"، إلى التوفيق بين المسافرين رفقة أطفال ممن هم في حاجة لمساعدة، والسيدات على نفس الرحلة المستعدات لتقديم العون ورعاية الصغار.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:45 PM

أخيرًا..  وداعًا لإزعاج الأطفال في الطائرات.. هذا هو الحل

المضيفة الجوية جليسة لهم لن تكلف المسافرين تكاليف إضافية

A A A
خالد خليل - الرياض
0
3,485

يتسبب كثير من الأطفال في إزعاج الركاب على متن الطائرات، وربما تتحول الرحلة إلى معاناة بسبب الأطفال كثيري الصراخ أو اللعب والحركة، ولا سيما في الرحلات الجوية الطويلة.

وفي هذا الإطار كشف موقع "إير بير" عن طريقة جديدة تقدم حلًا مناسبًا لهذه المشكلة في الرحلات الجوية وهو "المضيفة الجوية جليسة أطفال" لترافق الأطفال في الرحلة بما في ذلك حمل معداتهم أو إبقائهم تحت المراقبة أو تسليتهم خلال السفر وحتى إطعامهم وحملهم أثناء النوم وتغيير حفاظاتهم إن لزم الأمر.

والمثير في الأمر أن الأسرة لن تضطر لدفع تذكرة للجليسة، حيث إنها تكون إحدى الراكبات في الأساس، بعد تسجيل اسمها وتفاصيل رحلتها في الخدمة، إلا أنها تحصل على أجر بالساعة نظير المساعدة في رعاية الطفل.

ويهدف موقع "إير بير"، إلى التوفيق بين المسافرين رفقة أطفال ممن هم في حاجة لمساعدة، والسيدات على نفس الرحلة المستعدات لتقديم العون ورعاية الصغار.

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