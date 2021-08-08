النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الاتصالات السعودية" تحقّق جائزة المشغل البلاتيني للألعاب

خلال النصف الأول من عام 2021

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحقيق شركة الاتصالات السعودية STC لجائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضحت الهيئة في تقرير "Game Mode" للربع الثاني أن فوز شركة الاتصالات السعودية بالجائزة جاء عقب تمكنها من تحقيق أعلى معدل نقطي في قياس مجموعة من المعايير أبرزها: استضافة الألعاب الإلكترونية محليًّا، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب الإلكترونية، إضافة لدعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسي هذه الألعاب.

كما كشفت الهيئة عن مساهمة مبادرة Game Mode خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 في تحسين معدل سرعة الوصول للعبتي "FIFA" و"APEX Legends" بنسبة تتجاوز 70%، إضافة إلى مساهمة المبادرة في توفير 17 باقة بمميزات خاصة للاعبين استفاد منها أكثر من 1.2 مليون مشترك، وتوفير الدعم الفني لأكثر من 21 ألف لاعب، إلى جانب إقامة 10 حملات توعوية للاعبين.

يشار إلى أن مبادرة Game Mode تأتي في إطار اهتمام "هيئة الاتصالات" بقطاع الألعاب الإلكترونية ومجتمع اللاعبين في المملكة، وعملها على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الاتصالات السعودية" تحقّق جائزة المشغل البلاتيني للألعاب
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحقيق شركة الاتصالات السعودية STC لجائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضحت الهيئة في تقرير "Game Mode" للربع الثاني أن فوز شركة الاتصالات السعودية بالجائزة جاء عقب تمكنها من تحقيق أعلى معدل نقطي في قياس مجموعة من المعايير أبرزها: استضافة الألعاب الإلكترونية محليًّا، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب الإلكترونية، إضافة لدعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسي هذه الألعاب.

كما كشفت الهيئة عن مساهمة مبادرة Game Mode خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 في تحسين معدل سرعة الوصول للعبتي "FIFA" و"APEX Legends" بنسبة تتجاوز 70%، إضافة إلى مساهمة المبادرة في توفير 17 باقة بمميزات خاصة للاعبين استفاد منها أكثر من 1.2 مليون مشترك، وتوفير الدعم الفني لأكثر من 21 ألف لاعب، إلى جانب إقامة 10 حملات توعوية للاعبين.

يشار إلى أن مبادرة Game Mode تأتي في إطار اهتمام "هيئة الاتصالات" بقطاع الألعاب الإلكترونية ومجتمع اللاعبين في المملكة، وعملها على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
05:23 PM

"الاتصالات السعودية" تحقّق جائزة المشغل البلاتيني للألعاب

خلال النصف الأول من عام 2021

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
159

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تحقيق شركة الاتصالات السعودية STC لجائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2021.

وأوضحت الهيئة في تقرير "Game Mode" للربع الثاني أن فوز شركة الاتصالات السعودية بالجائزة جاء عقب تمكنها من تحقيق أعلى معدل نقطي في قياس مجموعة من المعايير أبرزها: استضافة الألعاب الإلكترونية محليًّا، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب الإلكترونية، إضافة لدعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسي هذه الألعاب.

كما كشفت الهيئة عن مساهمة مبادرة Game Mode خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 في تحسين معدل سرعة الوصول للعبتي "FIFA" و"APEX Legends" بنسبة تتجاوز 70%، إضافة إلى مساهمة المبادرة في توفير 17 باقة بمميزات خاصة للاعبين استفاد منها أكثر من 1.2 مليون مشترك، وتوفير الدعم الفني لأكثر من 21 ألف لاعب، إلى جانب إقامة 10 حملات توعوية للاعبين.

يشار إلى أن مبادرة Game Mode تأتي في إطار اهتمام "هيئة الاتصالات" بقطاع الألعاب الإلكترونية ومجتمع اللاعبين في المملكة، وعملها على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,515
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,285
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة