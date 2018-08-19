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"النقل" ترصد عبور 2.8 مليون مركبة خلال حج 1440هـ

الوزارة وقفت على جاهزية الطرق قبل وأثناء الموسم

سجلت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل خلال موسم حج 1440هـ، عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة عبر مداخل المشاعر المقدسة؛ حيث شهدت مداخل طرق مكة المكرمة عبور 1.071.009 مركبات بمتوسط سرعة 108 كيلومترات في الساعة.

وشهدت مداخل طرق مدينة جدة عبور 1.639.289 مركبة، بمتوسط سرعة 102 كيلومتر في الساعة، بينما عبرت على مداخل طرق المدينة المنورة 261.899 مركبة، بمتوسط سرعة 90 كيلومترًا في الساعة.

يذكر أن وزارة النقل وقفت على جاهزية الطرق قبل وأثناء موسم الحج؛ حرصًا على تيسير عملية تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة من خلال استخدامها أحدث التقنيات.

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"النقل" ترصد عبور 2.8 مليون مركبة خلال حج 1440هـ
سبق

سجلت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل خلال موسم حج 1440هـ، عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة عبر مداخل المشاعر المقدسة؛ حيث شهدت مداخل طرق مكة المكرمة عبور 1.071.009 مركبات بمتوسط سرعة 108 كيلومترات في الساعة.

وشهدت مداخل طرق مدينة جدة عبور 1.639.289 مركبة، بمتوسط سرعة 102 كيلومتر في الساعة، بينما عبرت على مداخل طرق المدينة المنورة 261.899 مركبة، بمتوسط سرعة 90 كيلومترًا في الساعة.

يذكر أن وزارة النقل وقفت على جاهزية الطرق قبل وأثناء موسم الحج؛ حرصًا على تيسير عملية تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة من خلال استخدامها أحدث التقنيات.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
04:59 PM

"النقل" ترصد عبور 2.8 مليون مركبة خلال حج 1440هـ

الوزارة وقفت على جاهزية الطرق قبل وأثناء الموسم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل خلال موسم حج 1440هـ، عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة عبر مداخل المشاعر المقدسة؛ حيث شهدت مداخل طرق مكة المكرمة عبور 1.071.009 مركبات بمتوسط سرعة 108 كيلومترات في الساعة.

وشهدت مداخل طرق مدينة جدة عبور 1.639.289 مركبة، بمتوسط سرعة 102 كيلومتر في الساعة، بينما عبرت على مداخل طرق المدينة المنورة 261.899 مركبة، بمتوسط سرعة 90 كيلومترًا في الساعة.

يذكر أن وزارة النقل وقفت على جاهزية الطرق قبل وأثناء موسم الحج؛ حرصًا على تيسير عملية تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة من خلال استخدامها أحدث التقنيات.

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53.8 مليار

31 يوليو
32,047
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