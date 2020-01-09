النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خالد بن سلمان: السعودية ستبذل كل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب

الأمير كان قد أجرى مباحثات رفيعة المستوى مع ترامب ومسؤولين أمريكيين

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: إن المملكة وقيادتها تقف مع العراق، وستبذل كل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" أمس: "تقف المملكة وقيادتها دومًا مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".

وكان نائب وزير الدفاع، قد أجرى مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين، عندما استقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض، الثلاثاء الأمير خالد بن سلمان، وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

كما الْتقى نائب وزير الدفاع، كلًّا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي، والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة، في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية، عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة؛ للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.

الأمير خالد بن سلمان المملكة العربية السعودية العراق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خالد بن سلمان: السعودية ستبذل كل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب
سبق

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: إن المملكة وقيادتها تقف مع العراق، وستبذل كل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" أمس: "تقف المملكة وقيادتها دومًا مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".

وكان نائب وزير الدفاع، قد أجرى مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين، عندما استقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض، الثلاثاء الأمير خالد بن سلمان، وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

كما الْتقى نائب وزير الدفاع، كلًّا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي، والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة، في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية، عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة؛ للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
08:37 AM

خالد بن سلمان: السعودية ستبذل كل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب

الأمير كان قد أجرى مباحثات رفيعة المستوى مع ترامب ومسؤولين أمريكيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
779

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: إن المملكة وقيادتها تقف مع العراق، وستبذل كل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" أمس: "تقف المملكة وقيادتها دومًا مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي".

وكان نائب وزير الدفاع، قد أجرى مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس ترامب ومسؤولين أمريكيين، عندما استقبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في البيت الأبيض، الثلاثاء الأمير خالد بن سلمان، وجرى خلال الاستقبال مناقشة أهمية العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

كما الْتقى نائب وزير الدفاع، كلًّا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

وناقشت هذه اللقاءات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط مع الجانب الأمريكي، والجهود المشتركة للحد من التوترات وتجنب التصعيدات التي قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة، في ضوء استفزازات النظام الإيراني وأنشطته المزعزعة للاستقرار.

وأعرب الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز للقيادة الأمريكية، عن تقديره للشراكة المستمرة لـ75 عامًا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ مجددًا التزام المملكة بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة؛ للعمل على استقرار المنطقة ومعالجة المخاوف الأمنية المشتركة للبلدين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,541
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,810
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,252
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,807

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة