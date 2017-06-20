"المعطش": موافقة "الشورى" على مشروع هيئة المسؤولية الاجتماعية يواكب أهداف الرؤية

قال إن القرار يدعم الجهود المبذولة بهذا المجال ويعزز الصورة الإيجابية للمملكة

ثمّن إبراهيم بن ناصر المعطش خبير المسؤولية الاجتماعية والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية، موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وفي التفاصيل، أوضح "المعطش" أن قرار مجلس الشورى بالموافقة على المشروع جاء في الوقت المناسب مواكباً أهداف ومضامين الرؤية السعودية 2030 م، التي تتضمن العمل على إيجاد تنمية مستدامة وتطور اجتماعي ودور أكثر فعالية للقطاع الخاص.

وأضاف أن مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، يمكنه العمل على تطوير وتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، ووضع الإستراتيجيات اللازمة لتنشيطها وتحفيزها للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية بصورة تستوعب متطلبات العصر وضروراته، وكذلك تطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية، والارتقاء بآليات العمل المرتبطة بها، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا الجانب.

وأشار رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية إلى أن قرار الموافقة على مشروع النظام يعد نقلة نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً بعيداً في هذا المضمار منذ عدة سنوات، وأن هذا التطور يعد دفعة قوية في ذات الاتجاه، وأنه يحقق تطلعات القيادة الرشيدة التي توجه دائماً بتطوير وسائل وآليات المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية بمفهومها الواسع والعميق لدى الشركات، من أجل تحقيق أهدافها المرسومة وتعزيز حضورها ومسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها بما يلبي تطلعات المجتمع والآمال المعلقة عليها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وقال المعطش: إن القرار الذي أثلج صدور كل المهتمين بالمسؤولية الاجتماعية من أفراد وشركات وهيئات وجهات متعددة سيدفع بعملية ممارسة المسؤولية الاجتماعية على كل المستويات، ويدعم الجهود المبذولة في هذا الجانب بما يعزز الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة العربية السعودية التي تولي اهتماماً كبيراً بالمسؤولية الاجتماعية وتعمل على تطويرها ودعم كل المبادرات المتعلقة بها، خصوصاً ما يكرس هذا النشاط لدى شركات القطاع الخاص التي ينتظر منها دور أكبر ورؤية أوسع وممارسة متقدمة في هذا المجال، في ظل النقلة التي تشهدها كافة القطاعات من نزاهة وشفافية في إطار برنامج التحول الوطني.

واختتم المعطش تصريحه برفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، -حفظهما الله - على دعمهما كافة الجهود المبذولة لتطوير وتفعيل المسؤولية الاجتماعية في المملكة، راجياً من الله التوفيق والسداد لكل الخطوات التي تخدم المجتمع وتعزز بناء الاقتصاد السعودي وترتقي بمكانة المملكة العربية السعودية وتدعم قدراتها في المجالات المختلفة.