الأرياني: تقرير لجنة الخبراء يؤكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن

وزير الإعلام: الأسلحة الإيرانية المهربة للمليشيا ساهمت في إطالة أمد الحرب

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني: إن التقرير الصادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة والمقدم إلى مجلس الأمن عقب تحقيق استمر عامًا؛ أكد الدور التخريبي للنظام الإيراني في اليمن.

وأوضح الأرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية، أن التقرير أكد دور إيران التخريبي في اليمن، واستمرار حصول مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على منظومات صاروخية بينها كروز "برية" وطائرات مسيرة من طراز دلتا "إيرانية الصنع".

وأشار الوزير اليمني إلى أن الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشيا الحوثي منذ الانقلاب؛ ساهمت بشكل رئيسي في إطالة أمد الحرب، واستمرار نزيف الدم اليمني والمعاناة الإنسانية، وإفشال الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء لإنهاء الانقلاب وإرساء تسوية سياسية للأزمة في اليمن.

وجدد الأرياني مُطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بإدانة التدخلات الإيرانية في اليمن، واستمرار تهريب الأسلحة النوعية للمليشيا الحوثية لقتل الشعب اليمني، واستهداف دول الجوار، وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

كما دعا المسؤول اليمني، المجتمعَ الدولي إلى ممارسة الضغط على النظام الإيراني لوقف سياساته في تأجيج الحرب في بلاده.