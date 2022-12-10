"سعود الطبية" تكرم ممرضات "الخدمة الطويلة"

استشعارًا منها بحجم مسيرتهن العملية

كرمت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، الممرضات ذوي الخدمة الطويلة، في حفل أقيم بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة، الدكتور هيثم بن محمد الفلاح.

بلغ عدد المكرمات 95 ممرضة خدمن في المدينة من 25 إلى 39 عامًا. وقدم الدكتور "الفلاح" خلال كلمته التي ألقاها، شكره وتقديره للكادر التمريضي، نظير الخدمات الطويلة التي قدمت في المدينة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية استمرار هذا العمل المتقن في خدمة ومساعدة المرضى.

وأضاف: نحتفل اليوم بتكريم مجموعة من الأخوات ممن ساهمن بجهودهن وعطائهن في الارتقاء بمسيرة التنمية الصحية بالمدينة، من خلال العمل طوال السنوات الماضية في خدمة مرضى ومراجعي المدينة، متمنيًا التوفيق لهن في قادم حياتهن العملية.