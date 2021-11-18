النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نادي الإبل: هذه شروط مسابقة الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز

ستنطلق للمرة الأولى في 16 يناير المقبل في خبة الكناسية

أعلن نادي الإبل عن شروط مسابقة الهجيج التي ستنطلق للمرة الأولى في 16 يناير المقبل في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأوضح النادي أن شروط المسابقة تمنع تواجد ملاك الإبل قبل الانطلاق بيوم واحد لمنع العبث بالإبل المشاركة وعدم منحها أي منشطات محظورة لضمان أحقية المتوجين بالمراكز الأولى, مشيراً إلى أن عدد الإبل المسموح بها في المشاركة 15 ناقة بدون رحول، لافتاً إلى أن الإبل الفائزة يتم حجزها وإخضاعها إلى الفحص الطبي والتأكد من عدم تعرضها إلى صعق كهربائي أثناء سير المسابقة.

وشدد النادي على منع استخدام الجنايب والقلائد أو أي غطاء على الإبل، إضافة إلى عدم وضع رول ساتر على الشبك قبل الانطلاق، والسماح بوجود راعٍ واحد فقط مع الإبل المشاركة.

يشار إلى أن نادي الإبل عمل على تجهيز موقع مسابقة الهجيج من خلال وضع الحواجز الترابية لمنع دخول السيارات إلى ميدان المسابقة.

نادي الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نادي الإبل: هذه شروط مسابقة الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز
سبق

أعلن نادي الإبل عن شروط مسابقة الهجيج التي ستنطلق للمرة الأولى في 16 يناير المقبل في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأوضح النادي أن شروط المسابقة تمنع تواجد ملاك الإبل قبل الانطلاق بيوم واحد لمنع العبث بالإبل المشاركة وعدم منحها أي منشطات محظورة لضمان أحقية المتوجين بالمراكز الأولى, مشيراً إلى أن عدد الإبل المسموح بها في المشاركة 15 ناقة بدون رحول، لافتاً إلى أن الإبل الفائزة يتم حجزها وإخضاعها إلى الفحص الطبي والتأكد من عدم تعرضها إلى صعق كهربائي أثناء سير المسابقة.

وشدد النادي على منع استخدام الجنايب والقلائد أو أي غطاء على الإبل، إضافة إلى عدم وضع رول ساتر على الشبك قبل الانطلاق، والسماح بوجود راعٍ واحد فقط مع الإبل المشاركة.

يشار إلى أن نادي الإبل عمل على تجهيز موقع مسابقة الهجيج من خلال وضع الحواجز الترابية لمنع دخول السيارات إلى ميدان المسابقة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
05:37 PM

نادي الإبل: هذه شروط مسابقة الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز

ستنطلق للمرة الأولى في 16 يناير المقبل في خبة الكناسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
645

أعلن نادي الإبل عن شروط مسابقة الهجيج التي ستنطلق للمرة الأولى في 16 يناير المقبل في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأوضح النادي أن شروط المسابقة تمنع تواجد ملاك الإبل قبل الانطلاق بيوم واحد لمنع العبث بالإبل المشاركة وعدم منحها أي منشطات محظورة لضمان أحقية المتوجين بالمراكز الأولى, مشيراً إلى أن عدد الإبل المسموح بها في المشاركة 15 ناقة بدون رحول، لافتاً إلى أن الإبل الفائزة يتم حجزها وإخضاعها إلى الفحص الطبي والتأكد من عدم تعرضها إلى صعق كهربائي أثناء سير المسابقة.

وشدد النادي على منع استخدام الجنايب والقلائد أو أي غطاء على الإبل، إضافة إلى عدم وضع رول ساتر على الشبك قبل الانطلاق، والسماح بوجود راعٍ واحد فقط مع الإبل المشاركة.

يشار إلى أن نادي الإبل عمل على تجهيز موقع مسابقة الهجيج من خلال وضع الحواجز الترابية لمنع دخول السيارات إلى ميدان المسابقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,613
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,398
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,783
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,076

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة