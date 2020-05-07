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شاهد.. وفاة مواطن في حريق منزل شعبي بربوة جدة

احتجزته النيران وتوفي قبل إنقاذه من فِرَق الدفاع المدني

لَقِيَ مواطن في العقد الثالث من عمره، مصرعه صباح اليوم؛ إثر اندلاع حريق بمنزله بحي الربوة شمال محافظة جدة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة: (03:14) فجر اليوم الخميس، عن وجود حريق بمنزل شعبي بحي الربوة، وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارة السلالم والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف "القرني" أنه بوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بمنزل شعبي مكوّن من دورين؛ حيث اقتحمت فِرَق الإنقاذ والإطفاء الموقع، وتم إخراج شخص كان محتجزًا خلف ألسنة اللهب، وإخماد الحريق.. وبالكشف على الشخص اتضح وفاته متأثرًا بالأدخنة الناتجة عن الحريق.

وأشار إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع لإكمال الإجراءات ولمعرفة سبب الحريق وتسليمه لجهة الاختصاص؛ نافيًا وجود إصابات أخرى.

وأهاب "القرني" بالجميع ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل؛ وهي كاشف الدخان لينذر بوجود الحريق عند اندلاعه، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

الدفاع المدني جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وفاة مواطن في حريق منزل شعبي بربوة جدة
سبق

لَقِيَ مواطن في العقد الثالث من عمره، مصرعه صباح اليوم؛ إثر اندلاع حريق بمنزله بحي الربوة شمال محافظة جدة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة: (03:14) فجر اليوم الخميس، عن وجود حريق بمنزل شعبي بحي الربوة، وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارة السلالم والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف "القرني" أنه بوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بمنزل شعبي مكوّن من دورين؛ حيث اقتحمت فِرَق الإنقاذ والإطفاء الموقع، وتم إخراج شخص كان محتجزًا خلف ألسنة اللهب، وإخماد الحريق.. وبالكشف على الشخص اتضح وفاته متأثرًا بالأدخنة الناتجة عن الحريق.

وأشار إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع لإكمال الإجراءات ولمعرفة سبب الحريق وتسليمه لجهة الاختصاص؛ نافيًا وجود إصابات أخرى.

وأهاب "القرني" بالجميع ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل؛ وهي كاشف الدخان لينذر بوجود الحريق عند اندلاعه، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
10:59 AM

شاهد.. وفاة مواطن في حريق منزل شعبي بربوة جدة

احتجزته النيران وتوفي قبل إنقاذه من فِرَق الدفاع المدني

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,837

لَقِيَ مواطن في العقد الثالث من عمره، مصرعه صباح اليوم؛ إثر اندلاع حريق بمنزله بحي الربوة شمال محافظة جدة.

‏وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات ٩١١ تَلَقّت بلاغًا عند الساعة: (03:14) فجر اليوم الخميس، عن وجود حريق بمنزل شعبي بحي الربوة، وعلى الفور جرى تحريك الفِرَق اللازمة وسيارة السلالم والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف "القرني" أنه بوصول الفِرَق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بمنزل شعبي مكوّن من دورين؛ حيث اقتحمت فِرَق الإنقاذ والإطفاء الموقع، وتم إخراج شخص كان محتجزًا خلف ألسنة اللهب، وإخماد الحريق.. وبالكشف على الشخص اتضح وفاته متأثرًا بالأدخنة الناتجة عن الحريق.

وأشار إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع لإكمال الإجراءات ولمعرفة سبب الحريق وتسليمه لجهة الاختصاص؛ نافيًا وجود إصابات أخرى.

وأهاب "القرني" بالجميع ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل؛ وهي كاشف الدخان لينذر بوجود الحريق عند اندلاعه، وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.

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