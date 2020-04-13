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مكة والشرقية والشمالية في مرمى "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والشرقية والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا خفيفة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر الاثنين.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة الحدود الشمالية أيضًا بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت الأرصاد في وقت سابق تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد أمطارًا غزيرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبَرَد، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أمطار سحب رعدية رياح سطحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة والشرقية والشمالية في مرمى "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والشرقية والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا خفيفة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر الاثنين.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة الحدود الشمالية أيضًا بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت الأرصاد في وقت سابق تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد أمطارًا غزيرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبَرَد، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:38 AM

مكة والشرقية والشمالية في مرمى "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى ظُهر الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والشرقية والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا خفيفة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظُهر الاثنين.

ونبّهت "الأرصاد" منطقة الحدود الشمالية أيضًا بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين.

وأصدرت الأرصاد في وقت سابق تنبيهًا متقدمًا للمنطقة الشرقية، ذكرت فيه أن المنطقة تشهد أمطارًا غزيرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتساقطًا للبَرَد، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الاثنين.

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