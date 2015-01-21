تعليم الخميس يبدأ بتدريس الإنجليزية بالصف الثاني الابتدائي تجريبيا

لتوظيف مهارتي التحدث والاستماع بشكل فعال وفق خطة تدريسية

بدأت الابتدائية الثامنة والأربعون بتعليم خميس مشيط ، في التطبيق التجريبي لتدريس مادة اللغة الإنجليزية بالصف الثاني الابتدائي؛ من خلال تقديم معلمة اللغة الإنجليزية بالمدرسة وفاء دعجم أولى الحصص للمنهج التجريبي ، وذلك بحضور رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بإدارة الإشراف التربوي بتعليم عسير الأستاذة ليلى شعثان.

وأكدت "شعثان" أن التطبيق التجريبي قائم على توظيف مهارتي التحدث والاستماع بشكل فعال وفق خطة تدريسية سبقتها ورشة تعريفية بمركز المبادرات النوعية بوزارة التعليم ، مشيرة إلى أن التطبيق التجريبي يعد من أحدث اتجاهات تدريس اللغة الإنجليزية ، والذي استفادت منه منطقة عسير في العام الماضي من خلال تدريب عدد من المعلمات والمشرفات لمدة فصل دراسي كامل ومن خلال التدريب الصيفي للعام الماضي .

يذكر أن المنهج التجريبي يأتي ضمن مشاريع قسم اللغة الإنجليزية بمركز المبادرات النوعية، وهي مشاريع استندت على دراسات وتجارب عالمية تهدف إلى رفع المستوى التحصيلي من خلال ممارسات تدريسية تؤهل المعلمة لتيسير عمليتي التعلم والتعليم .