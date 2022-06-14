"العرافي" إلى المرتبة التاسعة مستشارًا بإمارة عسير

صدرت الموافقة على ترقية عيسى بن محمد العرافي إلى المرتبة التاسعة، مستشارًا بالإدارة العامة للمستشارين والشؤون القانونية بإمارة منطقه عسير.
ويعد "العرافي" من الكفاءات والقدرات المميزة في مجال عمله.
صدرت الموافقة على ترقية عيسى بن محمد العرافي إلى المرتبة التاسعة، مستشارًا بالإدارة العامة للمستشارين والشؤون القانونية بإمارة منطقه عسير.
ويعد "العرافي" من الكفاءات والقدرات المميزة في مجال عمله.
صدرت الموافقة على ترقية عيسى بن محمد العرافي إلى المرتبة التاسعة، مستشارًا بالإدارة العامة للمستشارين والشؤون القانونية بإمارة منطقه عسير.
ويعد "العرافي" من الكفاءات والقدرات المميزة في مجال عمله.
صدرت الموافقة على ترقية عيسى بن محمد العرافي إلى المرتبة التاسعة، مستشارًا بالإدارة العامة للمستشارين والشؤون القانونية بإمارة منطقه عسير.
ويعد "العرافي" من الكفاءات والقدرات المميزة في مجال عمله.