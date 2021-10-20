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ميناء ضبا يسجّل دخول أكثر من 100 سفينة خلال الشهر الماضي

في إطار جهود الهيئة نحو تعزيز الخدمات ورفع مستوى الأداء والإنتاجية

أعلن ميناء ضبا، استقبال ما يزيد على 100 سفينة تجارية خلال الفترة من مطلع سبتمبر الماضي حتى أواخره، بإجمـالي أطنان تجاوزت 109.92 طنًّا، كما قام الميناء بنقل ما يزيد على 35 ألف راكب، و6743 سيارة.

وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية، والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين في مثل هذه المواسم، وتضافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات، وتوفير التسهيلات للوصول إلى أعلى مستوى.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

ويُعَد ميناء ضبا من أهم الموانئ في شمال البحر الأحمر؛ حيث يتميز بكونه ميناء تخصصيًّا به عدد من أهم الأرصفة، وتزداد به أنشطة نقل الركاب والبضائع من وإلى مختلف الموانئ.

ميناء ضبا الهيئة العامة للموانئ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ميناء ضبا يسجّل دخول أكثر من 100 سفينة خلال الشهر الماضي
سبق

أعلن ميناء ضبا، استقبال ما يزيد على 100 سفينة تجارية خلال الفترة من مطلع سبتمبر الماضي حتى أواخره، بإجمـالي أطنان تجاوزت 109.92 طنًّا، كما قام الميناء بنقل ما يزيد على 35 ألف راكب، و6743 سيارة.

وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية، والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين في مثل هذه المواسم، وتضافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات، وتوفير التسهيلات للوصول إلى أعلى مستوى.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

ويُعَد ميناء ضبا من أهم الموانئ في شمال البحر الأحمر؛ حيث يتميز بكونه ميناء تخصصيًّا به عدد من أهم الأرصفة، وتزداد به أنشطة نقل الركاب والبضائع من وإلى مختلف الموانئ.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:35 PM

ميناء ضبا يسجّل دخول أكثر من 100 سفينة خلال الشهر الماضي

في إطار جهود الهيئة نحو تعزيز الخدمات ورفع مستوى الأداء والإنتاجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن ميناء ضبا، استقبال ما يزيد على 100 سفينة تجارية خلال الفترة من مطلع سبتمبر الماضي حتى أواخره، بإجمـالي أطنان تجاوزت 109.92 طنًّا، كما قام الميناء بنقل ما يزيد على 35 ألف راكب، و6743 سيارة.

وحرصت إدارة الميناء على تسخير جميع الإمكانات والمعدات والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية، والتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالميناء والوكلاء الملاحيين في مثل هذه المواسم، وتضافر جهود جميع العاملين لتقديم أفضل الخدمات، وتوفير التسهيلات للوصول إلى أعلى مستوى.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

ويُعَد ميناء ضبا من أهم الموانئ في شمال البحر الأحمر؛ حيث يتميز بكونه ميناء تخصصيًّا به عدد من أهم الأرصفة، وتزداد به أنشطة نقل الركاب والبضائع من وإلى مختلف الموانئ.

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