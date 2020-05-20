النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طموحنا صفر".. مبادرة تطوعية بالتزامن مع أزمة كورونا ونفذها شباب الوطن

أطلقت مجموعة "طموح" التطوعية حملة "طموحنا صفر"، تزامناً مع أزمة كورونا "كوفيد - 19"، والتي تضم العديد من المبادرات الإغاثية.

وتشمل المبادرات: "سلال البركة" و"أجر وسلامة" وهي إفطار صائم يصل للفئات المستهدفة، و"فرحة عيد" وهي إعانات تصل للفئات المحتاجة للمساعدة في العيد. وتعد من أهم سمات المبادرات التي استهدفت الفئات المتضررة من أزمة كورونا، ومازالت على مستوى المملكة وفي ثلاث مناطق رئيسية هي: جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

وتتضمن حملة "طموحنا صفر"، مبادرات توعوية للمساهمة في رفع الوعي لدى المجتمع بأساليب الوقاية من العدوى.

يذكر أن مجموعة "طموح" التطوعية إحدى أبرز المجموعات التي تهتم بمساندة كل قطاعات المجتمع وفي أغلب المجالات.

كما أن المتطوعين والمتطوعات ضمن المجموعة من خيرة شباب وشابات الوطن.

وقالت قائدة مجموعة "طموح" التطوعية في المملكة العربية السعودية، عبير بنت محمد الباز، إن "من عاش على أرض المملكة وهي الأرض المعطاءة، حتماً سيكون ديدنه العطاء ونحن في ظل هذه الظروف لا نفرق بين مواطن وأجنبي، الكل يستحق منا المساندة في سبيل رضى الله، ثم الخير. ولابد أن نتكاتف بكل ما نستطيع ووفق النظام المتبع".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"طموحنا صفر".. مبادرة تطوعية بالتزامن مع أزمة كورونا ونفذها شباب الوطن
سبق

أطلقت مجموعة "طموح" التطوعية حملة "طموحنا صفر"، تزامناً مع أزمة كورونا "كوفيد - 19"، والتي تضم العديد من المبادرات الإغاثية.

وتشمل المبادرات: "سلال البركة" و"أجر وسلامة" وهي إفطار صائم يصل للفئات المستهدفة، و"فرحة عيد" وهي إعانات تصل للفئات المحتاجة للمساعدة في العيد. وتعد من أهم سمات المبادرات التي استهدفت الفئات المتضررة من أزمة كورونا، ومازالت على مستوى المملكة وفي ثلاث مناطق رئيسية هي: جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

وتتضمن حملة "طموحنا صفر"، مبادرات توعوية للمساهمة في رفع الوعي لدى المجتمع بأساليب الوقاية من العدوى.

يذكر أن مجموعة "طموح" التطوعية إحدى أبرز المجموعات التي تهتم بمساندة كل قطاعات المجتمع وفي أغلب المجالات.

كما أن المتطوعين والمتطوعات ضمن المجموعة من خيرة شباب وشابات الوطن.

وقالت قائدة مجموعة "طموح" التطوعية في المملكة العربية السعودية، عبير بنت محمد الباز، إن "من عاش على أرض المملكة وهي الأرض المعطاءة، حتماً سيكون ديدنه العطاء ونحن في ظل هذه الظروف لا نفرق بين مواطن وأجنبي، الكل يستحق منا المساندة في سبيل رضى الله، ثم الخير. ولابد أن نتكاتف بكل ما نستطيع ووفق النظام المتبع".

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
09:56 PM

"طموحنا صفر".. مبادرة تطوعية بالتزامن مع أزمة كورونا ونفذها شباب الوطن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
544

أطلقت مجموعة "طموح" التطوعية حملة "طموحنا صفر"، تزامناً مع أزمة كورونا "كوفيد - 19"، والتي تضم العديد من المبادرات الإغاثية.

وتشمل المبادرات: "سلال البركة" و"أجر وسلامة" وهي إفطار صائم يصل للفئات المستهدفة، و"فرحة عيد" وهي إعانات تصل للفئات المحتاجة للمساعدة في العيد. وتعد من أهم سمات المبادرات التي استهدفت الفئات المتضررة من أزمة كورونا، ومازالت على مستوى المملكة وفي ثلاث مناطق رئيسية هي: جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

وتتضمن حملة "طموحنا صفر"، مبادرات توعوية للمساهمة في رفع الوعي لدى المجتمع بأساليب الوقاية من العدوى.

يذكر أن مجموعة "طموح" التطوعية إحدى أبرز المجموعات التي تهتم بمساندة كل قطاعات المجتمع وفي أغلب المجالات.

كما أن المتطوعين والمتطوعات ضمن المجموعة من خيرة شباب وشابات الوطن.

وقالت قائدة مجموعة "طموح" التطوعية في المملكة العربية السعودية، عبير بنت محمد الباز، إن "من عاش على أرض المملكة وهي الأرض المعطاءة، حتماً سيكون ديدنه العطاء ونحن في ظل هذه الظروف لا نفرق بين مواطن وأجنبي، الكل يستحق منا المساندة في سبيل رضى الله، ثم الخير. ولابد أن نتكاتف بكل ما نستطيع ووفق النظام المتبع".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة