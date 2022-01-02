"التحالف": الدفاعات السعودية أسقطت 3 طائرات مُسيَّرة حوثية تجاه نجران

"التحالف": الدفاعات السعودية أسقطت 3 طائرات مُسيَّرة حوثية تجاه نجران
قال إن الميليشيا أطلقتها من العاصمة صنعاء واتخذت المدنيين دروعًا بشرية
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمَّرت 3 طائرات مُسيَّرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران .
وتفصيلاً، قال التحالف: "رصدنا انطلاق الطائرات المسيَّرة من العاصمة صنعاء. وقد اتخذت الميليشيا من المدنيين دروعًا بشرية". مضيفًا بأنه "استجابة للتهديد سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".
"التحالف": الدفاعات السعودية أسقطت 3 طائرات مُسيَّرة حوثية تجاه نجران
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-02
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمَّرت 3 طائرات مُسيَّرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران .
وتفصيلاً، قال التحالف: "رصدنا انطلاق الطائرات المسيَّرة من العاصمة صنعاء. وقد اتخذت الميليشيا من المدنيين دروعًا بشرية". مضيفًا بأنه "استجابة للتهديد سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".
02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
11:18 PM
"التحالف": الدفاعات السعودية أسقطت 3 طائرات مُسيَّرة حوثية تجاه نجران
قال إن الميليشيا أطلقتها من العاصمة صنعاء واتخذت المدنيين دروعًا بشرية
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمَّرت 3 طائرات مُسيَّرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران .
وتفصيلاً، قال التحالف: "رصدنا انطلاق الطائرات المسيَّرة من العاصمة صنعاء. وقد اتخذت الميليشيا من المدنيين دروعًا بشرية". مضيفًا بأنه "استجابة للتهديد سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".