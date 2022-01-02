وتفصيلاً، قال التحالف: "رصدنا انطلاق الطائرات المسيَّرة من العاصمة صنعاء. وقد اتخذت الميليشيا من المدنيين دروعًا بشرية". مضيفًا بأنه "استجابة للتهديد سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".

"التحالف": الدفاعات السعودية أسقطت 3 طائرات مُسيَّرة حوثية تجاه نجران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-02 أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمَّرت 3 طائرات مُسيَّرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران . وتفصيلاً، قال التحالف: "رصدنا انطلاق الطائرات المسيَّرة من العاصمة صنعاء. وقد اتخذت الميليشيا من المدنيين دروعًا بشرية". مضيفًا بأنه "استجابة للتهديد سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 11:18 PM

"التحالف": الدفاعات السعودية أسقطت 3 طائرات مُسيَّرة حوثية تجاه نجران قال إن الميليشيا أطلقتها من العاصمة صنعاء واتخذت المدنيين دروعًا بشرية





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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمَّرت 3 طائرات مُسيَّرة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران .

وتفصيلاً، قال التحالف: "رصدنا انطلاق الطائرات المسيَّرة من العاصمة صنعاء. وقد اتخذت الميليشيا من المدنيين دروعًا بشرية". مضيفًا بأنه "استجابة للتهديد سنتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد".