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شاهد .. مشهد مؤثر لأمير الرياض لحظة دفن جثمان والده "الأمير بندر بن عبدالعزيز"

بحضور سمو ولي العهد

وثق مشهد فيديو مؤثر لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لحظة دفن جثمان والده فقيد الوطن الأمير بندر بن عبد العزيز -رحمه الله-، بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهر الفيديو تأثر أمير الرياض وهو يدعو للفقيد بالرحمة بجوار قبره بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام، بعد صلاة العشاء اليوم الاثنين.

وكان الديوان الملكي أعلن وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. مشهد مؤثر لأمير الرياض لحظة دفن جثمان والده "الأمير بندر بن عبدالعزيز"
سبق

وثق مشهد فيديو مؤثر لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لحظة دفن جثمان والده فقيد الوطن الأمير بندر بن عبد العزيز -رحمه الله-، بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهر الفيديو تأثر أمير الرياض وهو يدعو للفقيد بالرحمة بجوار قبره بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام، بعد صلاة العشاء اليوم الاثنين.

وكان الديوان الملكي أعلن وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
10:19 PM

شاهد .. مشهد مؤثر لأمير الرياض لحظة دفن جثمان والده "الأمير بندر بن عبدالعزيز"

بحضور سمو ولي العهد

A A A
فهد كاملي - الرياض
2
4,355

وثق مشهد فيديو مؤثر لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لحظة دفن جثمان والده فقيد الوطن الأمير بندر بن عبد العزيز -رحمه الله-، بحضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهر الفيديو تأثر أمير الرياض وهو يدعو للفقيد بالرحمة بجوار قبره بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام، بعد صلاة العشاء اليوم الاثنين.

وكان الديوان الملكي أعلن وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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