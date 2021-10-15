"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار"

تُقدم حلولاً رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار" الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية، التي تُقدم حلولاً رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وتعمل النسخة المحدثة على تمكين الجهات الحكومية والموظفين والأفراد من إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، وذلك عبر خدماتها الإلكترونية، حيث ظهرت المنصة بالهوية الجديدة.

وتهدف الوزارة من خلال منصة مسار، إلى المساهمة في تحسين منظومة العمل الحكومي، والارتقاء به إلى مستويات الجودة العالمية، الارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، حوكمة الإجراءات والأنظمة بما يتوافق مع ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية.

وتقدم المنصة عديداً من الخدمات، مثل: الترقيات، التظلمات، البدلات، التدريب والابتعاث، بياناتي الوظيفية، خدمة بيان، توثيق، تدقيق بيانات ومتغيرات الوظائف، خدمات استعلامية عن موظف أو وظيفة، السيرة الذاتية، خدمة التزام، ساعد، تعيين ذوي شهداء الواجب، تأهيل المتميزين، المسابقات الوظيفية، إدارة الأداء، تأييد التعاقد، إدارة الصلاحيات.

يذكر أن عدد المستفيدين من منصة مسار 1,216,415 مستفيداً، يمثلون موظفي القطاع العام، الجهات الحكومية ممثلة في إدارات الموارد البشرية، الأفراد.

ويأتي تجديد الهوية الخاصة بالمنصة ليتواكب مع أهداف وبرامج الوزارة، ولاسيما بعد توسع نطاق خدماتها وأهدافها من خلال عملية ضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.