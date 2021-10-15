النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021

"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار"

تُقدم حلولاً رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار" الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية، التي تُقدم حلولاً رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وتعمل النسخة المحدثة على تمكين الجهات الحكومية والموظفين والأفراد من إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، وذلك عبر خدماتها الإلكترونية، حيث ظهرت المنصة بالهوية الجديدة.

وتهدف الوزارة من خلال منصة مسار، إلى المساهمة في تحسين منظومة العمل الحكومي، والارتقاء به إلى مستويات الجودة العالمية، الارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، حوكمة الإجراءات والأنظمة بما يتوافق مع ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية.

وتقدم المنصة عديداً من الخدمات، مثل: الترقيات، التظلمات، البدلات، التدريب والابتعاث، بياناتي الوظيفية، خدمة بيان، توثيق، تدقيق بيانات ومتغيرات الوظائف، خدمات استعلامية عن موظف أو وظيفة، السيرة الذاتية، خدمة التزام، ساعد، تعيين ذوي شهداء الواجب، تأهيل المتميزين، المسابقات الوظيفية، إدارة الأداء، تأييد التعاقد، إدارة الصلاحيات.

يذكر أن عدد المستفيدين من منصة مسار 1,216,415 مستفيداً، يمثلون موظفي القطاع العام، الجهات الحكومية ممثلة في إدارات الموارد البشرية، الأفراد.

ويأتي تجديد الهوية الخاصة بالمنصة ليتواكب مع أهداف وبرامج الوزارة، ولاسيما بعد توسع نطاق خدماتها وأهدافها من خلال عملية ضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار"
سبق

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار" الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية، التي تُقدم حلولاً رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وتعمل النسخة المحدثة على تمكين الجهات الحكومية والموظفين والأفراد من إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، وذلك عبر خدماتها الإلكترونية، حيث ظهرت المنصة بالهوية الجديدة.

وتهدف الوزارة من خلال منصة مسار، إلى المساهمة في تحسين منظومة العمل الحكومي، والارتقاء به إلى مستويات الجودة العالمية، الارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، حوكمة الإجراءات والأنظمة بما يتوافق مع ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية.

وتقدم المنصة عديداً من الخدمات، مثل: الترقيات، التظلمات، البدلات، التدريب والابتعاث، بياناتي الوظيفية، خدمة بيان، توثيق، تدقيق بيانات ومتغيرات الوظائف، خدمات استعلامية عن موظف أو وظيفة، السيرة الذاتية، خدمة التزام، ساعد، تعيين ذوي شهداء الواجب، تأهيل المتميزين، المسابقات الوظيفية، إدارة الأداء، تأييد التعاقد، إدارة الصلاحيات.

يذكر أن عدد المستفيدين من منصة مسار 1,216,415 مستفيداً، يمثلون موظفي القطاع العام، الجهات الحكومية ممثلة في إدارات الموارد البشرية، الأفراد.

ويأتي تجديد الهوية الخاصة بالمنصة ليتواكب مع أهداف وبرامج الوزارة، ولاسيما بعد توسع نطاق خدماتها وأهدافها من خلال عملية ضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
03:12 PM

"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار"

تُقدم حلولاً رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
230

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار" الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية، التي تُقدم حلولاً رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

وتعمل النسخة المحدثة على تمكين الجهات الحكومية والموظفين والأفراد من إدارة وتطوير الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، وذلك عبر خدماتها الإلكترونية، حيث ظهرت المنصة بالهوية الجديدة.

وتهدف الوزارة من خلال منصة مسار، إلى المساهمة في تحسين منظومة العمل الحكومي، والارتقاء به إلى مستويات الجودة العالمية، الارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية والاستثمار في رأس المال البشري، حوكمة الإجراءات والأنظمة بما يتوافق مع ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية.

وتقدم المنصة عديداً من الخدمات، مثل: الترقيات، التظلمات، البدلات، التدريب والابتعاث، بياناتي الوظيفية، خدمة بيان، توثيق، تدقيق بيانات ومتغيرات الوظائف، خدمات استعلامية عن موظف أو وظيفة، السيرة الذاتية، خدمة التزام، ساعد، تعيين ذوي شهداء الواجب، تأهيل المتميزين، المسابقات الوظيفية، إدارة الأداء، تأييد التعاقد، إدارة الصلاحيات.

يذكر أن عدد المستفيدين من منصة مسار 1,216,415 مستفيداً، يمثلون موظفي القطاع العام، الجهات الحكومية ممثلة في إدارات الموارد البشرية، الأفراد.

ويأتي تجديد الهوية الخاصة بالمنصة ليتواكب مع أهداف وبرامج الوزارة، ولاسيما بعد توسع نطاق خدماتها وأهدافها من خلال عملية ضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحت مسمى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,501
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,908
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,665

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة