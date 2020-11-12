النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئاسة شؤون الحرمين تدين الاعتداء الفاشل في جدة لانتهاكه حرمة الدين والوطن والنفس البشرية

" السديس": لن يزيدنا إلا قوة في محاربة الإرهاب والوحدة والتكاتف مع القيادة الرشيدة

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة ومؤذني ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة، الهجوم الإرهابي الفاشل الذي حدث في محافظة جدة أثناء حضور القنصل الفرنسي، ونتج منه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتَين طفيفتَين.

وأكد أن المحاولة الفاشلة انتهاك سافر للقيم والقوانين الدولية، وامتهان للأعراف العالمية، ولن يزيدنا إلا قوة في محاربة الإرهاب، ويشد من أزرنا في مواجهة الفكر الضال وأصحابه الذين يبغون الفساد في الأرض وترويع الآمنين، مخالفين أصول الشريعة ومقاصد الدين الحنيف.

كما شدّد على أن هذه الاعتداءات الآثمة تزيدنا وحدة وتكاتفًا مع القيادة الرشيدة، وتمسكًا بمنهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه بلادنا المباركة، ومواصلة مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية بتوجيهات وخطط ورؤى من لدن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- سائلين المولى -عز وجل- أن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ويسدد خطاهما، ويعينهما على استمرار مسيرة النماء والعطاء التي انتهجها قادة السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ويجنبها كل بلاء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئاسة شؤون الحرمين تدين الاعتداء الفاشل في جدة لانتهاكه حرمة الدين والوطن والنفس البشرية
سبق

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة ومؤذني ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة، الهجوم الإرهابي الفاشل الذي حدث في محافظة جدة أثناء حضور القنصل الفرنسي، ونتج منه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتَين طفيفتَين.

وأكد أن المحاولة الفاشلة انتهاك سافر للقيم والقوانين الدولية، وامتهان للأعراف العالمية، ولن يزيدنا إلا قوة في محاربة الإرهاب، ويشد من أزرنا في مواجهة الفكر الضال وأصحابه الذين يبغون الفساد في الأرض وترويع الآمنين، مخالفين أصول الشريعة ومقاصد الدين الحنيف.

كما شدّد على أن هذه الاعتداءات الآثمة تزيدنا وحدة وتكاتفًا مع القيادة الرشيدة، وتمسكًا بمنهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه بلادنا المباركة، ومواصلة مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية بتوجيهات وخطط ورؤى من لدن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- سائلين المولى -عز وجل- أن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ويسدد خطاهما، ويعينهما على استمرار مسيرة النماء والعطاء التي انتهجها قادة السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ويجنبها كل بلاء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
12:47 AM

رئاسة شؤون الحرمين تدين الاعتداء الفاشل في جدة لانتهاكه حرمة الدين والوطن والنفس البشرية

" السديس": لن يزيدنا إلا قوة في محاربة الإرهاب والوحدة والتكاتف مع القيادة الرشيدة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
352

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة ومؤذني ومدرسي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة، الهجوم الإرهابي الفاشل الذي حدث في محافظة جدة أثناء حضور القنصل الفرنسي، ونتج منه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتَين طفيفتَين.

وأكد أن المحاولة الفاشلة انتهاك سافر للقيم والقوانين الدولية، وامتهان للأعراف العالمية، ولن يزيدنا إلا قوة في محاربة الإرهاب، ويشد من أزرنا في مواجهة الفكر الضال وأصحابه الذين يبغون الفساد في الأرض وترويع الآمنين، مخالفين أصول الشريعة ومقاصد الدين الحنيف.

كما شدّد على أن هذه الاعتداءات الآثمة تزيدنا وحدة وتكاتفًا مع القيادة الرشيدة، وتمسكًا بمنهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه بلادنا المباركة، ومواصلة مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية بتوجيهات وخطط ورؤى من لدن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- سائلين المولى -عز وجل- أن يوفّق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ويسدد خطاهما، ويعينهما على استمرار مسيرة النماء والعطاء التي انتهجها قادة السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ويجنبها كل بلاء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,735
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,216
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,208

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة