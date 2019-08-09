النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موسى يظهر في تدريبات النصر.. ومناورة تجهزهم للوحدة

انتظم النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر في تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته عقب مشاركته مع فريقه في كأس إفريقيا. وبدأ اللاعب تدريباته استعدادًا لمباريات الموسم المقبل.

وواصل الفريق الأصفر تدريباته استعدادًا لمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي الاثنين المقبل في أبو ظبي.

وبدأ البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر، المران بتدريبات بدنية، قبل تقسيم الفريق لمجموعتين لإجراء تدريبات تكتيكية، وإجراء مناورة في منتصف الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
موسى يظهر في تدريبات النصر.. ومناورة تجهزهم للوحدة
سبق

انتظم النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر في تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته عقب مشاركته مع فريقه في كأس إفريقيا. وبدأ اللاعب تدريباته استعدادًا لمباريات الموسم المقبل.

وواصل الفريق الأصفر تدريباته استعدادًا لمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي الاثنين المقبل في أبو ظبي.

وبدأ البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر، المران بتدريبات بدنية، قبل تقسيم الفريق لمجموعتين لإجراء تدريبات تكتيكية، وإجراء مناورة في منتصف الملعب.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
11:20 PM

موسى يظهر في تدريبات النصر.. ومناورة تجهزهم للوحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
455

انتظم النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر في تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته عقب مشاركته مع فريقه في كأس إفريقيا. وبدأ اللاعب تدريباته استعدادًا لمباريات الموسم المقبل.

وواصل الفريق الأصفر تدريباته استعدادًا لمباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي الاثنين المقبل في أبو ظبي.

وبدأ البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر، المران بتدريبات بدنية، قبل تقسيم الفريق لمجموعتين لإجراء تدريبات تكتيكية، وإجراء مناورة في منتصف الملعب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,631
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,634
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,635
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,726

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة