فرنسا..قتيلان و7 جرحى جراء هجوم بسكين قرب ليون

الشرطة ألقت القبض على منفذ الاعتداء

أوقفت الشرطة الفرنسية شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين قرب مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم: فقد أسفر الهجوم الذي وقع في بلدة رومان سور ديزير قرب ليون، عن مقتل اثنين وإصابة سبعة جرحى آخرين.