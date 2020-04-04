النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا..قتيلان و7 جرحى جراء هجوم بسكين قرب ليون

الشرطة ألقت القبض على منفذ الاعتداء

أوقفت الشرطة الفرنسية شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين قرب مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم: فقد أسفر الهجوم الذي وقع في بلدة رومان سور ديزير قرب ليون، عن مقتل اثنين وإصابة سبعة جرحى آخرين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرنسا..قتيلان و7 جرحى جراء هجوم بسكين قرب ليون
سبق

أوقفت الشرطة الفرنسية شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين قرب مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم: فقد أسفر الهجوم الذي وقع في بلدة رومان سور ديزير قرب ليون، عن مقتل اثنين وإصابة سبعة جرحى آخرين.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:05 PM

فرنسا..قتيلان و7 جرحى جراء هجوم بسكين قرب ليون

الشرطة ألقت القبض على منفذ الاعتداء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,287

أوقفت الشرطة الفرنسية شخصًا هاجم عددًا من المارة بسكين قرب مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا.

ووفقًا لما نقلته روسيا اليوم: فقد أسفر الهجوم الذي وقع في بلدة رومان سور ديزير قرب ليون، عن مقتل اثنين وإصابة سبعة جرحى آخرين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,864
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,804
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,530
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,882

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة