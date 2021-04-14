"الأرصاد" تنبّه لأتربة مثارة على تبوك

تشمل "البدع وحقل وضباء وتيماء"

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم؛ تنبيهًا متقدّمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.



وشمل التنبيه: مدينة تبوك، ومحافظة البدع وحقل وضباء وتيماء، ويستمرّ حتى الساعة السابعة مساء.