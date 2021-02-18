النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترامب: سأطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة بي ولن أعود لـ"تويتر"

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريح لشبكة Newsmax أنه لن يعود لموقع "تويتر"، ويفكر في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به.

وكانت شركة "تويتر" قد أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم؛ بسبب "خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف".

كما تم تعليق حسابات ترامب في "فيسبوك" و"سناب" و"يوتيوب"، بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ترامب: سأطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة بي ولن أعود لـ"تويتر"
سبق

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريح لشبكة Newsmax أنه لن يعود لموقع "تويتر"، ويفكر في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به.

وكانت شركة "تويتر" قد أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم؛ بسبب "خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف".

كما تم تعليق حسابات ترامب في "فيسبوك" و"سناب" و"يوتيوب"، بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
08:28 AM

ترامب: سأطلق منصة تواصل اجتماعي خاصة بي ولن أعود لـ"تويتر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
394

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تصريح لشبكة Newsmax أنه لن يعود لموقع "تويتر"، ويفكر في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به.

وكانت شركة "تويتر" قد أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم؛ بسبب "خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف".

كما تم تعليق حسابات ترامب في "فيسبوك" و"سناب" و"يوتيوب"، بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,204
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,576
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,590

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة