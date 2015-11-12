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"محافظ يدمة" يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الخدمات ورصد المتعثرات

بينها مشروعات البلدية والصحة والكهرباء والمياه.. توصيات ومقترحات

رأس محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي أمس، جلسة المجلس المحلي التي عُقدت في صالة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي.

وبحث "العنزي" خلال الاجتماع، مشروعات البلدية والصحة والكهرباء والمياه، وناقش الحلول المقترحة لبعض المشروعات المتعثرة.

واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية للمشروعات المتعثرة وما حدث بشأنها من إجراءات وحلول، وتم تقديم العديد من التوصيات.

وقام محافظ يدمة وأعضاء المجلس المحلي بجولة تفقدية للمشروعات المتعثرة ومداخل المحافظة وبعض المواقع التي تم رصد بعض الملاحظات عليها.

ودعا الجميع إلى بذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُسهم في تطوير المحافظة وفقًا لتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه.

يدمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محافظ يدمة" يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الخدمات ورصد المتعثرات
سبق

رأس محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي أمس، جلسة المجلس المحلي التي عُقدت في صالة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي.

وبحث "العنزي" خلال الاجتماع، مشروعات البلدية والصحة والكهرباء والمياه، وناقش الحلول المقترحة لبعض المشروعات المتعثرة.

واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية للمشروعات المتعثرة وما حدث بشأنها من إجراءات وحلول، وتم تقديم العديد من التوصيات.

وقام محافظ يدمة وأعضاء المجلس المحلي بجولة تفقدية للمشروعات المتعثرة ومداخل المحافظة وبعض المواقع التي تم رصد بعض الملاحظات عليها.

ودعا الجميع إلى بذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُسهم في تطوير المحافظة وفقًا لتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
09:15 AM

"محافظ يدمة" يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الخدمات ورصد المتعثرات

بينها مشروعات البلدية والصحة والكهرباء والمياه.. توصيات ومقترحات

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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رأس محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي أمس، جلسة المجلس المحلي التي عُقدت في صالة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي.

وبحث "العنزي" خلال الاجتماع، مشروعات البلدية والصحة والكهرباء والمياه، وناقش الحلول المقترحة لبعض المشروعات المتعثرة.

واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية للمشروعات المتعثرة وما حدث بشأنها من إجراءات وحلول، وتم تقديم العديد من التوصيات.

وقام محافظ يدمة وأعضاء المجلس المحلي بجولة تفقدية للمشروعات المتعثرة ومداخل المحافظة وبعض المواقع التي تم رصد بعض الملاحظات عليها.

ودعا الجميع إلى بذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُسهم في تطوير المحافظة وفقًا لتوجيهات أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه.

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